Yüksek Çözünürlükte Fotoğraflar Çeken Uydudan İlk Fotoğraflar

Çin Halk Cumhuriyeti, Kasım ayında Gaofen-7 adını verdiği ve yüksek çözünürlükte 3D görüntüler çekebilen uydusunu fırlatmıştı. Bugün itibarıyla Gaofen-7 uydusundan ilk fotoğraflar yayınlandı.

Bir insanı 500 kilometre öteden net şekilde çekebilecek kalitede kameralara sahip olan Gaofen-7, Çin'in en son gözlem uydusu olarak göreve başladı. Daha önce 14 farklı gözlem uydusunu uzaya fırlatan ve aktif şekilde kullanmaya devam eden Çin, üçüncü parti şirketleri gözlem ağına dahil etmeden kendi devasa sistemlerini yaratmaya çalışıyordu. Bunun en önemli adımlarından olan Gaofen-7 ise doğa şekillerinin ve yapıların ayrıntılı 3D modellemelerini oluşturabilmek için yeni kamera sistemleri ile lazer teknolojilerini bir arasya getirdi.

Uygun şartlarda yeni uydunun bir metrenin altına kadar yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebileceğini söyleyen Çinli yetkililer, 1.5cm uzunluğundaki bir insanın Gaofen-7 sayesinde ayakta mı yoksa yatar vaziyette mi olduğunu net şekilde algılayabildiklerini aktardılar.

Gaofen-7 oldukça kaliteli görseller elde etmesine rağmen uzayda yer alan en iyi görüntüleme uydularından bir tanesi değil; daha önce NASA tarafından ICESat-2 uydusu, santimetreye kadar kaliteli görüntü sunuyordu. Buna rağmen Gaofen-7'nin kullanım amacının 3D görüntüler oluşturmak amacıyla uzaya gönderilmesi sebebiyle böylesine bir kamera ile donatılmadı.