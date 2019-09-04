Yüzücü Gözlükleri Akıllanmaya Başlıyor

Nesnelerin İnterneti teknolojisinin hayatımıza girmeye başlaması ile birlikte etrafımızdaki pek çok ürün akıllanmaya başladı. Bu gelişmeden payını alan ürün gruplarından birisi de yüzücü gözlükleri oldu. Form, ilk akıllı yüzücü gözlüğünü satışa sundu.

Egzersiz takibi için kullanabildiğiniz akıllı saatler ve bileklikler bir tarafa, Form adlı girişim şirketi yüzücüler için akıllı yüzücü gözlüğünü satışa sundu. Form Swim Goggles olarak adlandırılan bu gözlükler, içerisinde barındırdığı sensörler ile bazı verileri analiz edip kullanıcıya sunabiliyor.

Kalp ritmi, egzersiz süresi gibi verileri camın içindeki şeffaf ekran ile kullanıcıya sunan akıllı yüzücü gözlüğü, bu bilgileri anlık olarak akıllı telefonda bulunan uygulamaya da yüklüyor.

İlk kez Google Glass ile gündeme gelen akıllı gözlükler, kullanıcı tarafında önemli bir talep görmemişti. Bunun başlıca sebepleri arasında kameradan kaynaklanan yasaklar ve gizlilik sorunları varken, ürünün fiyatı da önemli bir yere sahipti. Bununla birlikte Form'un sunduğu ürünün benzerleri ile, ilerleyen dönemlerde daha çok karşılaşmamız bekleniyor.

Swim Goggles 200 dolarlık fiyatı ile şu an için yalnızca Amerika ve Kanada üzerinde satın alınabiliyor. Ürüne daha yakından bakmak isterseniz hemen aşağıda bulunan videoya göz atabilirsiniz.