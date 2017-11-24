Zeki İnsanların Beyinlerindeki Gizem Çözüldü

Zeki insanların beyinlerinin nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? Araştırmacılar, yıllardır bu sır perdesini aralamak için çalışmalar yürütüyor. Goethe Üniversitesi'nden bilim insanları, hepimizin bu merakını gidermek için önemli bir adım attı ve beyindeki gizemli bölgelerin varlığını keşfetti.

Albert Einstein, Nikola Tesla, Steve Jobs, Stephen Hawking.. Bu listeye daha birçok ismi ekleyebiliriz. Peki, nedir bu insanların ortak özellikleri? Cevap basit: Zeki olmaları! Yukarda saydığım isimler, yaptıkları icatlar ve hayata geçirdikleri fikirlerle dünya tarihine damga vurmuş yüzlerce kişiden sadece dördü.

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, zeki insanlarda beynin belirli bölgeleri arasında daha etkin bağlantıların kurulduğunu belirledi. Belki de bu parlak zekaların nasıl çalıştığına dair sır perdesi aralanmış olabilir.

Almanya'nın Goethe Üniversitesinden araştırmacılar Kirsten Hilger, Christian Fiebach ve Ulrike Basten'in yaptığı araştırmada, zekanın beynin belirli işlev bölgeleri arasındaki enformasyon etkinliğiyle bağlantısı olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, araştırmaya katılan 300 gönüllünün MRI beyin taramalarını modern teorik ağ analizi ile izledi. Araştırma sonunda, beyinin enformasyon aktarımıyla ilgili bilişsel işlemleri yerine getiren iki bölgesi olan ön insula ve ön singulat korteksinin beynin geri kalanıyla daha etkin bağlantılara sahip olduğu gözlemlendi.

İlginç sonuçları beraberinde getiren araştırmada, "temporal korteks" denilen dış beyinin şakak bölgesi ile "paryetal korteks" dış beynin kafatası yan kemiği bölgesi arasındaki, gereksiz enformasyonu filtrelemeye yarayan bitişim bölgesinin ise beynin geri kalanıyla daha gevşek şekilde bağlantılı olduğu görüldü.

Zeki insanlarda beynin bağlantılı bölgesindeki etkinliğin daha yoğun olduğu kanaatine varan bilim insanları, bağlantısız bölgesindeki kopukluğun ise daha belirgin olduğunu tespit etti.

Araştırmayı gerçekleştiren ekipten Ulrike Basten, söz konusu bölgelerin insan beyninin çalışma dinaminiğini belirlediğini söyledi. Basten, "Beynin söz konusu bölgelerinin beynin geri kalanıyla farklı topolojik bağlaşımlar kurması insanların önemli ve önemsiz bilgileri doğru şekilde ayırmasına yardımcı oluyor" dedi.

Bu durumun, kişilerin bilişsel zorluklarla daha kolay başa çıkabilmesini sağladığını ifade eden Basten, zeki insanlarda görülen beynin ağ özelliklerinin doğuştan mı geldiği yoksa bilişsel etkinlikler aracılığıyla mı geliştiği sorusunun hala cevaba muhtaç olduğunu belirtti. Basten, "Bazı bireyler biyolojik yaratılışları gereği akla dayalı davranışa ve daha zorlu bilişsel uğraşlara meyilli olabilirler. Benzer şeklide zorlu bilişsel görevlerle sürekli meşgul olmak da beyinin ağ gelişimine olumlu katkı sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.