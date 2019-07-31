Zihin Gücüyle Bilgisayar Oyunu Oynuyorlar

İsviçre'nin Zürih kentindeki ETH Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir teknoloji heyecan yarattı. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir sistem sayesinde, motor becerileri hasar görmüş insanlar zihin gücüyle bilgisayar oyunları oynayabiliyor.

Üniversite'nin programına gönüllü olarak katılan felçli hasta Smauel Kunz, söz konusu sistemi kullanarak Brain Driver / Beyin Sürücüsü adlı oyunu zihin gücüyle oynamayı başardı.

Nörolog Dr Rea Lehner, elektrotlar aracılığıyla beyin ve bilgisayar arayüzünü buluşturan bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Ancak sistemin şu an için pilot kullanım aşamasında olduğu ifade edildi.

ETH Üniversitesi'nden Prof. Nicole Wenderoth da sistemin daha fazla geliştirilebileceğine vurgu yaparak, "Kafatası çok iyi bir yalıtkan. Aynı zamanda beyni koruyor. Bu iyi bir şey ama bizim kas hareketlerinden gelen sinyallerle beyin sinyallerini ayırt etmemizi de engelliyor. Bilim ilerde bunu çözecektir." diye konuştu.

Nörolog Lehner, bu sistemle birlikte asıl amaçlarının, felçli hastaların zihin gücüyle tekerlekli sandalyelerini kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.