Zombie Army 4: Dead War Çıkış Tarihi Duyuruldu

Rebellion Developments stüdyosunun ünlü Zombie Army üçlemesinin başarısı sonrasında geliştirilme aşamasına geçilen Zombie Army 4: Dead War, E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan yeni duyuru ile oyunun 4 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacağı kesinlik kazandı.

PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Zombie Army 4: Dead War 1946 yılında geçecek. Zombie Army üçlemesinin alternatif geçmişini devam ettirecek olan yeni oyunda zombi Hitler ve Plan Z zombi ordusuyla Survivor Brigade olarak bir kez daha mücadeleye girişeceğiz. İtalya topraklarına gidecek ve tehditkar bir planı ortaya çıkartacağız. Oyun için özellikle Venedik şehrine dikkat çekiliyor. Muhtemelen en sert çatışmalar bu şehirde gerçekleşecek veya olayların patlak verdiği nokta bu şehirde bir yerlerde olacak.

Duyuruya ek olarak oyunun standart sürüm haricinde Koleksiyoncu Sürümü, Deluxe Sürüm ve Süper Deluxe Sürüm olmak üzere üç farklı özel sürümü de duyuruldu.

Koleksiyoncu Sürümü, ana oyunun metal kutulu versiyonuna ek olarak Zombie Shark figürü, altmış sayfalık sanat kitabı, dijital müzik örnekleyici ve içeriğinde Undead Airman bulunan ek karakter paketi ile gelecek.

Deluxe Sürüm ana oyunun yanı sıra içeriğinde Undead Airman bulunan ek karakter paketi, Solid Gold silah görünümünün olacağı ek silah görünüm paketi, FG-24 silahının, iki silah anahtarlığının ve özel silah görünümünün olacağı ek silah paketi ve bir kostüm ve iki şapkadan oluşan Undercover Karl karakter kıyafet paketi ile gelecek.

Süper Deluxe Sürüm ise ana oyunun haricinde dört oyuncuya kadar oynayabileceğiniz üç senaryo bölümü, herhangi bir modda kullanacağınız dört yeni karakter paketi, dokuz yeni silah paketi, beş yeni silah görünümü paketi ve dört yeni karakter kıyafet paketi ile gelecek olan Sezon Bileti eklentisini bulunduracak.

Son olarak, eğer oyunun standart sürümünü ön sipariş ile alırsanız, Deluxe ve Koleksiyoncu sürümlerinin içeriğinde bulunacak olan Undead Airman bulunan ek karakter paketi hediyeniz olacak.