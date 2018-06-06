ZTE En Sonunda ABD Pazarına Giriş Yapıyor

Yaklaşık bir yıl önce ABD'nin ambargosunu delen ve ürünlerini yasa dışı yollarla İran'a gönderen ZTE, büyük bir meblağda para ödeyeceği ve birçok konuda ABD'ye bağlı kalacağı sözünü vererek, Amerika Birleşik Devletleri pazarında satış yapma iznini geri kazandı.

İran'da yasa dışı yollardan ürün satan ve ABD ambargosunu delmekle suçlanan ZTE'nin 7 yıl boyunca ABD pazarına girmesi ve ABD'li şirketlerin ZTE'ye ürün satması yasaklanmıştı. Bu anlamda büyük bir pazardan mahrum kalan üretici ise uzun süredir ABD ile görüşme içerisindeydi. Bu görüşmeler en sonunda meyvesini vermeye başladı ve ZTE, ABD'li makamlarla prensipte anlaşmayı başardı.

ZTE'ye 1 Milyar Dolar Ceza

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Çinli üretici, ABD'ye tekrar girebilmek ve ABD'de üretilen parça ile yazılımları kullanmak için 1 milyar dolar ceza ödeyecek. Bu cezayla birlikte ileride oluşabilecek ihlaller kapsamında 400 milyon dolar bloke bir hesaba ödeme yapması gerektiği ifade edilen ZTE'nin, aynı zamanda pek çok konuda Amerikan hükümetine bağlı kalması gerektiği bildiriliyor.

Şimdilik her iki taraftan da bu anlaşmanın onaylanmadığını belirtmek gerekiyor. ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü "Taraflarca imzalanmış herhangi bir nihai anlaşma yok" ifadesini kullanırken Çinli üreticisi ise bu konuda konuşmaktan kaçındı. Bakalım ZTE, ABD pazarına giriş için bu koşulları kabul edecek mi, zamanla göreceğiz.