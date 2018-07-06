ZTE'nin ABD Yasağı Sınırlı Olarak Kaldırılıyor

Bir süre önce ABD'nin, İran ve K. Kore'ye karşı uyguladığı ambargoyu delen ve ABD pazarına girişi yasaklanan ZTE hakkında iyi haberler gelmeye başlıyor. ABD hükümeti tarafından şirketin ülkeye 'sınırlı' olarak girebileceği söylenmişti. Cezasını ödeyen Çinli üretici, halihazırda pazarda olan telefonlarına destek verebilecek.

Çin merkezli firmaya karşı 15 Nisan'da verilen yasaklama kararı, ABD Ticaret Bakanlığı izniyle sınırlı bir şekilde tekrardan açılıyor. Yalnızca 1 Ağustos'a kadar ABD'de yetkiye sahip olacak ZTE'nin bu süreç içerisinde yeni telefon satmasına izin verilmeyecek. Ancak ağ ve ekipmanlarını onarabileceği ve güvenlik açıklıklarını durdurabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Amerikan kullanıcılarının zaten kullanmakta olduğu ürünlerine yazılım güncellemesi yayınlayabilecek olan Çinli üretici, genel anlamda pazardaki imajını bir nebze de olsa düzeltmeye çalışacak. Bir aydan daha az zamanı olan ZTE'nin özellikle ekipmanlarını tamir etmeye ve yazılımları güncellemeye yöneleceği düşünülüyor.

Son olarak ABD pazarına giriş yapabilmek adına 1.19 milyar dolarlık cezayı ödeyen ZTE'nin aynı zamanda ABD'li markalarla da yakın bir ilişkisi bulunuyor. 2017 yılı içerisinde Qualcomm, Broadcom, Intel ve Sandisk gibi 200'den fazla markaya ürün ve teknoloji sağlayan ZTE, bu şirketlerden toplamda 2.3 milyar dolar kazanmıştı.

Şimdilik kontrollü olarak pazara giriş yapan ZTE'nin yasağının tam olarak kalkıp kalkmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bakalım Başkan Trump ve Bakanlıklar bu konuda ne karar verecek, zamanla göreceğiz.