Zula Steam'e Geri Döndü

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Türk yapımı FPS oyunu Zula'nın Steam'den kaldırılması oyun dünyasında büyük ses getiren bir olay olmuştu.

Zula'nın Steam'den kaldırılma sebebi ise oyunun geliştiricilerinin düzenlediği Hep Destek Tam Destek adlı kampanyaydı. Bu kampanyada Steam üzerinde Zula'ya iyi yorumlar yapılan oyunculara oyun içinde özel silahlar hediye edilmekteydi.

Zula için düzenlenen Hep Destek Tam Destek kampanyası reddit gibi platformlarda tartışma yaratmış ve rüşvet olarak değerlendirilmişti. Böyle bir durum Steam'in geliştirici sözleşmesine aykır bir durumdu. Valve, geliştiricilerin oyunlarına yapılan yorumları manipüle edemeyeceğini sözleşmelerinde belirtmekteydi ve bu nedenle Zula, Steam üzerinden kaldırılmıştı.

Zula'nın Steam'den kaldırılmasının üzerinden yaklaşık 7 ay geçti. Bu uzun sürenin ardından Zula, Zula Online adıyla Steam üzerinde yeniden çıkış yaptı. Yine ücretsiz olarak yayınlanan oyun için Steam üzerinde yapılan yorumların neredeyse yarısının olumlu, diğer yarısının da olumsuz olduğu ve Zula Online'ın "Karışık" inceleme puanına sahip olduğu görülüyor.

Zula Online için yapılan yorumlarda oyunun Pay 2 Win sistemine sahip olduğu, yani oyunda başarı kazanmak için ödeme yapmanızı gerektirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Zula'nın CS: GO'dan farklı öğeleri kopyaladığı da yorumlardaki iddialar arasında. Hatta bazı olumlu yorumlarda bile oyunun paraya bağlı olduğundan şikayet edilmekte.

Steam'de yeniden yayınlanan Zula'nın yayıncısının değiştiğini de görmekteyiz. Hatırlanacağı üzere Steam'deki ilk Zula sürümü Madbyte Games tarafından geliştirilmiş, Lokum Games tarafından yayınlanmıştı. Zula Online adlı yeni sürümün hem geliştiricisi, hem de yayıncısı Madbyte Games olarak listeleniyor.