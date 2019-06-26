Zynga, FarmVille’in 10. Yaşını Yeni Bir Mobil Oyun ile Kutluyor

San Francisco merkezli oyun stüdyosu Zynga, fenomen oyunu FarmVille'in 10. yıldönümü şerefine yepyeni bir çiftlik oyunu duyurdu.

Henüz 2 yaşında bir şirketken sosyal medya platformu Facebook için çıkardığı çiftlik oyunu FarmVille ile inanılmaz bir başarıya imza atan Zynga, aradan geçen zamanda dünyanın en değerli video oyunu şirketlerinden bir tanesine dönüştü.

Oyuncuların, tarla sürmekten mahsul toplamaya, tohum ekmekten hayvan yetiştiriciliğine kadar pek çok şeyi yaptıkları çiftlik temalı yeni simülasyon oyunu FarmVille, rekorlarla dolu macerasında 10 yılı geride bıraktı.

Zynga, FarmVille’in 10. yaşını serinin devam halkası FarmVille 2: Country Escape ile kutluyor. Projede üç Grammy ödüllü country müzik yıldızı Trisha Yearwood ile işbirliği yapan ABD’li şirket, FarmVille 2: Country Escape oyununu iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sundu.

Yearwood, FarmVille oynayan ve Gürcistan'daki bir çiftlikte büyümüş biri olarak oyunun köklerine bağlı olduğunu söyledi.

Kadınların FarmVille oyunlarının ana karakterleri olduğuna dikkat çeken ünlü şarkıcı, “FarmVille, çiftçiliğin tıpkı müzik, teknoloji, politika, bilim ve girişimcilik gibi herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yearwood, önümüzdeki aylarda oyuniçi bir karakter olarak kullanıcıların karşısına çıkacak ve yeni ödüller kazanmaları için oyunculara yardım edecek.

Ücretsiz olarak oynanabilen FarmVille 2: Country Escape, bugün itibarıyla iOS uygulama mağazası App Store ve Android uygulama mağazası Play Store’da yerini aldı.