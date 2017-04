Hızlı ve Öfkeli Serisinde Şimdiye Kadar Kaç Araba Parçalandı Biliyor musunuz?

The Faith of the Furious ya da Hızlı ve Öfkeli 8 filmi, tüm seriler içinde en çok arabanın parçalandığı ve en pahalı film olarak rekor kırdı.

Filmi görüp görmediğinizi bilmiyoruz ama rakamlarla Hızlı ve Öfkeli serisinin en pahalı serisi olan bu yapımın prodüksiyonuna tam 250 milyon dolar harcandı. Sadece filmin fragmanında tam 97 adet araba 2 dakika içinde beyazperdede param parça oldu. 8 filmlik serini tamamında, son film hariç harcanan araba sayısı 1.487 olarak rapor edildi. Sonuç olarak 8 film sonunda, tüm bu arabaların tamiri için harcanan paranın son derece astronomik olduğunu da hayal etmek çok zor değil.

Filmin sadece New York'ta çekilen sahnelerinde 330'e yakın araba kullanıldı, bunlardan hemen hepsi telef oldu. Filmin prodüksiyon bedelinin 250 milyon dolar olması bu yüzden hiç sürpriz değil. Hızlı ve Öfkeli 8'de perdede görünen arabalardan bazıları şöyle;

Subaru BRZ, 1951 Chevrolet Fleetline, 1966 Chevrolet Corvette, 1960 Dodge Charger, Ice Ram, Rally Fighter, Orange Lamborghini, Ripsaw.

Aşağıdaki video filmde dublörlerin koordinasyonu ve araba parçalama sahnelerinin nasıl çekildiği hakkında bir fikir verebilir.

Fast and Furious'un Yönetmeni ve Google'dan 360 Derece Bilim Kurgu Filmi İzleyin

Hızlı ve Öfkeli 8'in Yeni Fragmanı Yayınlandı

Hızlı ve Öfkeli 8 ya da Fate of the Furious,Tüm Rekorları Solladı