VPN tabanlı bir yazılım olan Hotspot Shield, ülkemizde internet kullanıcılarının genellikle VPN programı ve yasaklı ve engelli sitelere giriş programı olarak adlandırdıkları yazılımların başında gelmektedir. Hem internet hem de yerel ağlar üzerinde kullanıcıları karşılaşabilecekleri her tür çevrimiçi tehdide karşı koruyan Hotspot Shield, kişisel gizliliği güvence altına almak için IP adresinizi gizler ve internet üzerinde anonim olarak dolaşmanıza olanak sağlar.

Kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan web servislerine, üçüncü parti yazılımlara ve servis sağlayacılara karşı sizi koruyacak olan program, aynı zamanda engelli sitelere girme ve yasaklı sitelere girme konusunda da sizlere yardımcı olacak ve bu sayede internet üzerinde özgürce gezinmenin keyfini çıkarabileceksiniz.

DNS değiştirme işlemi hakkında bilgisi olmayan veya DNS değiştirmekle uğraşmak istemeyen kullanıcılar için de oldukça etkili bir çözüm sunan Hotspot Shield, sahip olduğu basit ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Piyasada yer alan benzeri programlara göre çok daha kullanışlı ve basit olan yazılım ile tek bir tıklama ile internette güvenli ve özgürce dolaşmaya başlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsü altında yer alan güvenlik seçenekleri sayesinde farklı güvenlik seviyelerinden istediğinizi seçmenize olanak sağlayan VPN programı, eviniz dışında herhangi bir kablosuz ağa bağlıyken bile size oldukça güçlü ve etkili bir koruma sağlamaktadır.

Sonuç olarak piyasada yer alan en gelişmiş ve etkili VPN programlarından bir tanesi olan Hotspot Shield, mutlaka bilgisayarlarınız üzerinde yer alması gereken programlardan bir tanesi olarak dikkat çekmektedir.

Hotspot Shield Özellikleri: