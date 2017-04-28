?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaHükümetlerin Facebook'tan Kişisel Üyelere Ait Bilgi Talepleri Artıyor

Hükümetlerin Facebook'tan Kişisel Üyelere Ait Bilgi Talepleri Artıyor

Hükümetlerin Facebook'tan Kişisel Üyelere Ait Bilgi Talepleri Artıyor

Şüpheli yazışmaların ve genel tehditlerin takibi için hükümetlerin sosyal medyadan kişisel veriler istediği artık bir sır değil. Ancak yeni raporlara göre, bu talepler gittikçe artıyor ve Facebook'un canını sıkıyor.

Facebook, Perşembe günü yayınladığı bir raporda, hükümetlerin Facebook verilerine yönelik taleplerinin, 2016'nın ilk yarısı ile ikinci yarısında yüzde 9 oranında bir artış gösterdiğine işaret etti. Özellikle ABD'de, kolluk kuvveti ve diğer devlet kurumları, geçen yılın ikinci yarısına oranla kullanıcı veri taleplerini yüzde 8 artırarak tam 26.014 kez şirketten veri talep ettiler. Facebook, bu taleplerin yüzde 83'ü için veri aktarımını gerçekleştirdi.

Bu arada hükümetlerin veri taleplerinde bazı durumlarda Facebook'a bir sebep ibraz etmedikleri de dikkat çekiyor.  Bu talepler "ulusal güvenlik mektupları" kapsamında yapılıyorlar ve Facebook'a bu doğrultuda 500 kadar talep yapılmış.

Facebook Kullanıcı Verilerini En Çok Hangi Hükümetler Kurcalıyor?

Hükümetler Yahoo'dan Binlerce Kullanıcının Bilgisini İstediler

Facebook Hükümetlerin Sansür Politikalarına Boyun Eğiyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 28.04.2017

Hükümetlerin Facebook'tan Kişisel Üyelere Ait Bilgi Talepleri Artıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Razer Yeni Kablosuz Oyuncu Faresini Duyurdu Razer Yeni Kablosuz Oyuncu Faresini Duyurdu Oyuncu ekipmanları üreten ünlü şirket Razer, Lancehead ismini verdiği yeni oyuncu faresini duyurdu. Lancehead, yüksek performansıyla e-Spor oyuncularının…
Girişimcileri Destekleyen YouTube Kanalı, 'Çay Kahve İnsan' 1 Yaşında Girişimcileri Destekleyen YouTube Kanalı, 'Çay Kahve İnsan' 1 Yaşında"Hayata değer katan videoların" izlenebildiği Çay Kahve İnsan, özünde girişimcilerin bilinmeyen yönlerini aydınlatan çeşitli videoların paylaşıldığı… Outlast 2 Torrente Düştü Outlast 2 Torrente DüştüSadece birkaç gün önce çıkış yapan Outlast 2, bu senenin en heyecanla beklenen korku oyunları arasındaydı. 25 Nisan tarihinde PC, PlayStation…
Acer, Yeni 'Karma sanal Gerçeklik' Sistemi ve Holo 360° Kameralarını Tanıttı Bilişimde Kariyer Zirvesi 2017: Bilişim Sektörünün Kalbi Manisa'da Atacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ