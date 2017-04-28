Hükümetlerin Facebook'tan Kişisel Üyelere Ait Bilgi Talepleri Artıyor

Şüpheli yazışmaların ve genel tehditlerin takibi için hükümetlerin sosyal medyadan kişisel veriler istediği artık bir sır değil. Ancak yeni raporlara göre, bu talepler gittikçe artıyor ve Facebook'un canını sıkıyor.

Facebook, Perşembe günü yayınladığı bir raporda, hükümetlerin Facebook verilerine yönelik taleplerinin, 2016'nın ilk yarısı ile ikinci yarısında yüzde 9 oranında bir artış gösterdiğine işaret etti. Özellikle ABD'de, kolluk kuvveti ve diğer devlet kurumları, geçen yılın ikinci yarısına oranla kullanıcı veri taleplerini yüzde 8 artırarak tam 26.014 kez şirketten veri talep ettiler. Facebook, bu taleplerin yüzde 83'ü için veri aktarımını gerçekleştirdi.

Bu arada hükümetlerin veri taleplerinde bazı durumlarda Facebook'a bir sebep ibraz etmedikleri de dikkat çekiyor. Bu talepler "ulusal güvenlik mektupları" kapsamında yapılıyorlar ve Facebook'a bu doğrultuda 500 kadar talep yapılmış.

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