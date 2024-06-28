100 Istanbul Cats
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici 100 Cozy Games
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100 Istanbul Cats, oyuncuların müthiş eserler arasında saklanan kedileri bulmaya çalıştığı bir bulmaca oyunudur.
100 Cozy Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan 100 Istanbul Cats, nesne bulmaca oyunları arasında yer alıyor. Farklı sanat eserleri arasındaki kedileri bulmaya çalıştığınız bu oyunda, en ufak ayrıntılara kadar her yeri kontrol edin ve 100 sevimli kediyi başarılı bir şekilde bulun.
Renkli ve siyah beyaz mod olmak üzere iki farklı görselde çalışabilirsiniz. Parlaklık ayarları, yakınlaştırma, gerçek kedi sesleri, yüksek çözünürlüklü eserler, ilerleme kayıtları, film müzikleri ve küçük ipuçlarıyla birlikte oyun deneyiminizi bir üst kademeye çıkarabilirsiniz.
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Arkanıza yaslanın ve eğlenceli bulmaca oyununu deneyimleyin. Tek yapmanız gereken eserler üzerinde gördüğünüz kedilerin üstüne tıklamaktır. İstanbul temasıyla da Türk oyuncuları içerisine çeken yapım, büyüleyici el yapımı çizimlerle oyunculara sunuluyor.
Siz de 100 Istanbul Cats indirin ve sanat eserleri arasında saklanan 100 adet kediyi bulmaya çalışın!
100 Istanbul Cats Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: 2 GHz Dual Core
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512MB +
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan