20 Adet Flash Oyun Paketi

Flash oyunlardan oluşan bu pakette Oyunkolu.com üzerinde en çok oynanan ve en çok beğenilen oyunlar arasından seçilmiş 20 adet eğlenceli flash oyun bulunmaktadır. İnternet olmayan yerlerde bile çevrimdışı olarak flash oyun oynama keyfini s

Barış YANIK - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

TAMindir olarak size sunduğumuz bu paket Oyunkolu.com tarafından seçilmiş ve hazırlanmış, flash oyunlardan oluşan ücretsiz bir oyun paketidir. Windows bilgisayarlar için geliştirilen oyunlar, eğlenceli zaman geçirme fırsatı sunuyor. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar, TAMindir kapsamında keyifli anlar sunuyor.



Özel olarak uygulama dosyalarına çevirilmiş olan paket içerisindeki 20 adet farklı flash oyununu kurulum yapmadan sadece çift tıklayarak çalıştırabilir ve en çok beğenilen ve oynanan oyunlar arasında yer alan bu oyunlar ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Paket İçerisindeki Oyunlar ve Oyunkolu.com Adresleri;

1. Araba Park Et

2. Balon Patlatma

3. Ben 10 Canavara Karşı

4. Cehennemde 13 Gün

5. Counter Strike

6. Dağcı Motor

7. Domuz Gribiyle Savaş

8. Dragon Yumurtası

9. Hareket Ustası

10.Hastalıklı Domuzlar

11.Manyak Adam

12.Sal Savaşı

13.Scooby Futbol Oynuyor

14.Sinirli Çocuk

15.Süper Bilardo

16.Süper Pilot

17.Tehlikeli Dağ Arabası

18.Transformers 2 Robotlar

19.Var mısın Yok musun

20.Zuma

Not: Dilerseniz oyunları teker teker isimlerine tıklayarak Oyunkolu.com üzerinden online olarak oynayabilir veya TAMindir'den bu paketi bilgisayarınıza indirerek oyunları internet olmayan yerlerde bile flash oyun keyfini yaşamaya devam edebilirsiniz.