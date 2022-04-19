23 Nisan Şiirleri paketi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanmış 2-3 kıtalık kolay ezberlenebilir kısa şiirler içermektedir.

Barış YANIK - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

23 Nisan Şiirleri, çocuklar için özel olarak hazırladığımız şiirlerin bulunduğu ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz 23 Nisan Şiirleri paketidir. 23 Nisan'da okunabilecek en güzel şiirleri sizler için seçerek eklediğimiz paket içerisinde toplam 10 adet şiir bulunuyor. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıfta okuyan çocuklar için 2-3 kıtadan oluşan kısa, kolay ezberlenebilecek şiirlerin de olduğu harika paketi 23 Nisan Şiirleri İndir butonuna tıklayarak görebilirsiniz.

23 Nisan Şiirleri İndir

Çocuklarımızın okullarda, mini gösterilerde ve bu özel gün için düzenlenen büyük etkinliklerde okuyabileceği 23 Nisan Şiirleri paketini indirerek bilgisayarınız üzerinde dilediğiniz kadar okuyup ezberleyebilirsiniz. Ezberlemek istemiyorsanız, dilediğiniz zaman açarak yeniden okuyabilirsiniz.

Resim dosyası olarak bulunan 23 Nisan Şiirleri içerisinde Atatürk, çocuklar ve bu özel gün için birbirinden güzel sözler bulunuyor. Atatürk'ün tüm Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl çocuklarımızın katıldığı büyük etkinlikler ile kutlanılmaya devam ediyor. Siz de çocuğunuz bu özel günde şiirler okusun istiyorsanız bu 23 Nisan Şiirleri paketini hemen indirebilirsiniz. Ayrıca bu paket sayesinde gelecek yıllardaki 23 Nisan günlerinde de çocuklarınız şiirler okumaya devam edebilir.

Tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz 23 Nisan Şiirleri paketimizi indirdikten sonra şiirleri RAR dosyası içinden çıkartarak hemen okumaya başlayabiliyorsunuz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.