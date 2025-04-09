Çevrimiçi araba sürme oyunları arasında yer alan 3D Driving Game 4.0 APK'da, Seul şehrinde gezinin ve görev yaparak yeni araçların kilidini açın!

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

3D Driving Game 4.0 APK, Seul şehrini istediğiniz gibi gezebildiğiniz bir Android simülasyon oyunudur. Gerçekçi sürüş desteği ve birçok farklı otomobil türüyle karşımıza çıkan 3D Driving Game 4.0, içerisinde sadece spor arabalar değil, aynı zamanda kamyon ve otobüsleri de barındırmaktadır.

İstediğiniz herhangi bir aracı seçerek şehri gezmeye başlayabilir ve mobil cihazlarınızda araba sürebilirsiniz. Farklı kamera açıları arasında geçiş yapabilir ve ister araç içinden isterseniz de araç dışından arabanızı kontrol edebilirsiniz.

Oyun içerisinde yeni arabaların kilidini açmak için görevleri yerine getirin ve para biriktirin. Tabii ki paranızı sadece araba almak için değil, modifiye etmek için de kullanabilirsiniz. Arabalarınızı boyayabilir, kendi tasarımlarınızı oluşturabilir ve birçok özelleştirme seçeneğiyle araçlarınızın her parçasını değiştirebilirsiniz.

3DDrivingGame4.0 Project:SEOUL APK İndir

3D Driving Game 4.0 APK, oyunculara çevrimiçi oynama desteği sunmaktadır. Tek başınıza oynamaya sıkıldıysanız, arkadaşlarınızı davet edin ve harita üzerinde birlikte araba sürün. İster görev yapın, isterseniz yarış yaparak mücadele edin.

Siz de 3D Driving Game 4.0 APK indirin ve arkadaşlarınızla birlikte Seul şehrinin her sokağında sürüş deneyimi yaşayın!

3DDrivingGame4.0 Project:SEOUL Oyunu Özellikleri