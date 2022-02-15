AirFighters APK, savaş uçaklarıyla görevlere katıldığınız uçuş simülatörü oyunudur. Gerçeğiyle birebir uçaklar, pistler, havaalanları ile en iyi uçak oyunlarıdan.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AirFighters APK, gerçeğe yakın uçuş deneyimi yaşatan simülatör oyunlarını sevenlere önerebileceğim yapımların başında geliyor.

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F/A-18 Super Hornet, MiG-29K Fulcrum, F-14 Super Tomcat, A-6 Intruder ve daha nice uçakla uçacağınız bir mobil simülasyon oyunu sizlerle. Savaş uçaklarını kullandığınız uçuş simülatörü, gerçekçi dünya haritaları ve gezinme, 500’den fazla gerçek havaalanı, 1000’in üzerinde pist, uçak gemileri ve gerçek zamanlı hava koşulları sunmasıyla mobil oyuncuların dikkatini çekiyor.

Taktiksel görevler içeren uçak oyununda kara, deniz ve havada etrafınızı saran hedeflerle uğraşacaksınız. Hava muharebesinde düşman uçak dalgalarına karşı savaşacaksınız. Her gün binlerce yeni görev ekleniyor! Savaşa hazır değil misiniz? Kendinizi eğitin. Dünya çapında yayınlanan en iyi görevlerde yer alacağınız Dünya üstünlük mücadelesinde kendinizi test edebilirsiniz.

Taktik görevler Dünyanın herhangi bir bölgesinde olabiliyor. Bir bölge seçin ve çok çeşitli farklı kara, hava, deniz hedefleri arasından seçim yaparak taktiksel görevlerinizi oluşturun. Görevleri diğer oyuncularla neden paylaşmak isterseniz bilmiyorum ama böyle bir özellik de var.

Hava muharebelerinde her zamankinden daha güçlü düşman jetleriyle karşılaşacaksınız. 6 oyun modunda her uçak için giderek daha güçlü silahların kilidini açacaksınız. Görevler için uçak gemileri veya havalimanlarını bir üs olarak kullanarak aksiyon alanınızı genişletebilirsiniz.

Uçak oyunlarından AirFighters, konumları ve pist uzunlukları birebir oluşturulmuş Dünyanın en büyük 569 havaalanını barındırıyor. Uçacağınız uçaklar performans, özellik, yakıt kapasitesi bakımından gerçeğiye birebir. Dünyanın en iyi savaş uçaklarının kokpitinde tüm Dünyayı gezmenize izin veren oyunda yakıt kapasitesine dikkat edin ve uçuş sırasında yakıt ikmalini zamanında istediğinizden emin olun.

AirFighters APK Oyun Özellikleri

En gelişmiş savaş uçağı ve uçuş simülatörü

Etkileyici oynanış

Uçak gemileri - Deniz operasyonları

Görevler oluşturun.

Eşsiz gerçekçilik

F/A-18 Super Hornet, MiG-29K Fulcrum, F-14 Super Tomcat, A-6 Intruder, AV-8B Harrier II, F35B Lightning II, F4E Phantom II, F-16 Falcon, SU-47 Berkut, F-22 Raptor, EF Typhoon, A-10 Thunderbolt II, Dassault Rafale, uçacağınız savaş uçakları arasında.