Akakce uygulamasını kullanarak hangi ürünlerde indirimler olduğunu Android cihazlarınızdan kolayca tespit edebiliyorsunuz.

Yiğit Ekim Demir - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akakce APK uygulaması, Android cihazlarınızı kullanarak en son indirim ve kampanyalara kolayca ulaşabileceğiniz ücretsiz bir alışveriş uygulamasıdır. Hem kolay kullanımı hem de çok geniş seçenekleri sayesinde alışverişlerinizin daha ekonomik olmasını sağlayabilen uygulama, sıkı indirim takipçilerinin beklentilerini karşılamakta yeterli olacaktır.

Uygulama temel olarak bütün popüler internet mağazalarının satış fiyatlarını, indirimlerini ve kampanyalarını takip ederek bunları kategorik olarak sunuyor. Dolayısıyla hem ürün kategorileri hem de ürünlerin kendileri ve mağazaları ayrı ayrı listeleyebiliyor, hangi bölümde en çok indirimin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz.

İndirim uygulayan bir mağaza bulduğunuzda, o mağazanın size en yakın şubesini de bulmanıza yardımcı olan Akakce, böylelikle illa ki internetten alışveriş yapma zorunluluğunuzu da ortadan kaldırıyor ve mağazalara giderek ürününüzü görerek almanıza izin veriyor.

Akakce APK İndir

Dileyen kullanıcılar hem ürünü kategoriler içerisinde yahut adını aratarak bulabiliyor, dilerlerse de fiziksel olarak buldukları bir ürünün barkodunu okutarak uygulama içerisinden aynı ürünü daha uygun fiyata sunan yerleri tespit edebiliyorlar. Dolayısıyla en uygun fiyatlı ürünlere erişme konusunda yeterince geniş bir destek sunabildiğini belirtmek lazım.

Alarm kurma yeteneğine de sahip olan uygulama, böylelikle devamlı olarak takip ettiğiniz bir üründe fiyat düşüşü meydana gelirse bunu hemen size bir bildirim olarak belirtiyor ve fırsatı kaçırmanıza engel oluyor. Tabii ki çalışmak için aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyan Akakce, alışveriş meraklılarının dikkatini çekmeyi başaracaktır.

Siz de Akakce APK indirin ve almak istediğiniz ürünlerin fiyatlarını karşılaştırın, en uygun fiyata satın alın!

Akakce Uygulaması Özellikleri