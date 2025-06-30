Akakce APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 660
- DOSYA BOYUTU 32 MB
- Üretici Akakce A.S.
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Akakce uygulamasını kullanarak hangi ürünlerde indirimler olduğunu Android cihazlarınızdan kolayca tespit edebiliyorsunuz.
Akakce APK uygulaması, Android cihazlarınızı kullanarak en son indirim ve kampanyalara kolayca ulaşabileceğiniz ücretsiz bir alışveriş uygulamasıdır. Hem kolay kullanımı hem de çok geniş seçenekleri sayesinde alışverişlerinizin daha ekonomik olmasını sağlayabilen uygulama, sıkı indirim takipçilerinin beklentilerini karşılamakta yeterli olacaktır.
Uygulama temel olarak bütün popüler internet mağazalarının satış fiyatlarını, indirimlerini ve kampanyalarını takip ederek bunları kategorik olarak sunuyor. Dolayısıyla hem ürün kategorileri hem de ürünlerin kendileri ve mağazaları ayrı ayrı listeleyebiliyor, hangi bölümde en çok indirimin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz.
İndirim uygulayan bir mağaza bulduğunuzda, o mağazanın size en yakın şubesini de bulmanıza yardımcı olan Akakce, böylelikle illa ki internetten alışveriş yapma zorunluluğunuzu da ortadan kaldırıyor ve mağazalara giderek ürününüzü görerek almanıza izin veriyor.
Akakce APK İndir
Dileyen kullanıcılar hem ürünü kategoriler içerisinde yahut adını aratarak bulabiliyor, dilerlerse de fiziksel olarak buldukları bir ürünün barkodunu okutarak uygulama içerisinden aynı ürünü daha uygun fiyata sunan yerleri tespit edebiliyorlar. Dolayısıyla en uygun fiyatlı ürünlere erişme konusunda yeterince geniş bir destek sunabildiğini belirtmek lazım.
Alarm kurma yeteneğine de sahip olan uygulama, böylelikle devamlı olarak takip ettiğiniz bir üründe fiyat düşüşü meydana gelirse bunu hemen size bir bildirim olarak belirtiyor ve fırsatı kaçırmanıza engel oluyor. Tabii ki çalışmak için aktif bir internet bağlantısına ihtiyaç duyan Akakce, alışveriş meraklılarının dikkatini çekmeyi başaracaktır.
Siz de Akakce APK indirin ve almak istediğiniz ürünlerin fiyatlarını karşılaştırın, en uygun fiyata satın alın!
Akakce Uygulaması Özellikleri
- Aranılan ürünlere dair tüm platformlardaki fiyat etiketlerini öğrenme
- Sade ve kullanıcı dostutasarım
- İndirim takibi yapabilme
- favori ürünleriniz için İndirim alarmı
- Ürünleri karşılaştırma
Akakce
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 31
- DOSYA BOYUTU 39 MB
- Üretici Akakce A.S.
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Akakce uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanarak, aradığınız ürünleri en ucuz fiyata satan satıcıları bulabiliyorsunuz.
Akakce uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızda, aradığınız ürünleri en ucuz fiyata satan satıcıları bulabiliyorsunuz. İnternet üzerinden alışveriş yaparken, satın almak istediğimiz ürünlerin oldukça farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulduğunu fark ediyoruz.
Birçok alışveriş sitesi, ziyaretçilerin dikkatini çekmek ve cazip fiyatlarıyla onları sipariş vermeye teşvik etmek amacıyla indirimli ürünler satabiliyor. Örneğin bir telefon satın almak istiyorsak ve bir alışveriş sitesi diğer hepsinden ucuza satıyorsa onu kolayca bulmak ve oradan sipariş vermek isteyebiliriz.
İşte bu noktada, sizi hiç yormadan bu işlemi gerçekleştiren Akakce uygulaması devreye giriyor.
İnternetten Alışveriş Yapmayı Sevenler İçin En İyi Online Alışveriş Uygulamaları
Bu yazımızda sizler için en iyi online alışveriş uygulamalarını listeledik.
Akakce İndir
İnternet üzerindeki binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izleyen ve aradığınız ürünü en ucuz fiyata satan satıcıları kısa sürede sizlere sunan Akakce uygulaması ile bütçemizi sarsmadan çok avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmemiz mümkün hale geliyor.
Aklınıza gelebilecek her türlü ürünü arayabileceğiniz ve fiyat alternatiflerini sıralayabileceğiniz Akakce uygulamasında, gerekli olan tüm detayları inceleyerek sipariş verebileceğiniz satıcıyı belirleyebilirsiniz.
Eğer siz de alışverişlerinizi ucuza getirmek ve fiyat karşılaştırması yapmak istiyorsanız, Akakce uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.