Birbirinden farklı sorulara ev sahipliği yapan Akıllı Çay Bardağı APK, oyunculara eğlenceli anlar sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonunuzda eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici soru cevap oyunu oynamak ister misiniz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise sizlere Akıllı Çay Bardağı oyununun tadını çıkarmanızı tavsiye ederiz. Bvt Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Akıllı Çay Bardağı APK kullanıcılara birbirinden eğlenceli soruları cevaplayarak bilgi dağarcığını test etme fırsatı sunuyor.

Oldukça sade ve şık bir tasarım ile hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Akıllı Çay Bardağı APK, kullanıcılara 20 farklı soru yöneltiyor. 20 farklı soruyu doğru cevaplayarak bilgi hazinelerini ispatlayacak olan oyuncular yavaş yavaş daha zorlu sorular ile karşılaşacaklar. Oldukça sürükleyici ve eğlenceli soruları oyunculara yöneltecek olan yapım, keyifli zaman geçirmeyi vadediyor.

Akıllı Çay Bardağı APK Özellikleri

Ücretsiz oynayış,

Android ve iOS iki farklı sürüm,

Benzersiz sorular,

Etkileyici bir yapay zeka,

Yapay zeka tabanlı bir tahmin oyunu olarak mobil platformda karşımıza çıkan Akıllı Çay Bardağı APK, kullanıcılara adeta bilmece tarzında içerikler sunuyor. Kullanıcılar soru karşısında ekranda beliren üç farklı seçenekten birini seçerek oyun içerisinde ilerlemeye çalışıyorlar. Google Play üzerinde 1 milyondan fazla kez indirilen ve eğlenceli anlar yaşatan yapım ücretsiz olması ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Her yaştan oyuncuya hitap eden yapım eğlenceli yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor. Google Play üzerinde pek de umduğunu bulamayan yapım milyonlara hitap etmesine rağmen henüz istenen seviyeye ulaşamamış gibi görünüyor. iOS platformunda da ücretsiz yer alan oyun yeni güncellemeleri hedefliyor.

Akıllı Çay Bardağı Nasıl Oynanır?

Öncelikle oyunun sade bir yapı üzerine kurulduğunu belirtelim. Yapımı marketten indirdikten sonra açıyor ve ana menü ile karşılaşıyoruz. Bu menüde karşımıza birbirinden farklı sorular geliyor. Bu sorular genellikle üç şıklı olurken bazıları da iki şıklı olarak karşımıza çıkıyor. Birbiri ile bağlantılı olan sorular, basitten zora doğru ilerlerken oyunculara da eğlenceli anlar sunuyor.