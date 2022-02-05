Akıllı Çay Bardağı
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.40 MB
- Üretici Bvt Bilişim Teknoloji Ltd. Şti.
-
Birbirinden farklı sorulara ev sahipliği yapan Akıllı Çay Bardağı APK, oyunculara eğlenceli anlar sunuyor.
Akıllı telefonunuzda eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici soru cevap oyunu oynamak ister misiniz? Eğer cevabınız ‘evet’ ise sizlere Akıllı Çay Bardağı oyununun tadını çıkarmanızı tavsiye ederiz. Bvt Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Akıllı Çay Bardağı APK kullanıcılara birbirinden eğlenceli soruları cevaplayarak bilgi dağarcığını test etme fırsatı sunuyor.
Oldukça sade ve şık bir tasarım ile hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Akıllı Çay Bardağı APK, kullanıcılara 20 farklı soru yöneltiyor. 20 farklı soruyu doğru cevaplayarak bilgi hazinelerini ispatlayacak olan oyuncular yavaş yavaş daha zorlu sorular ile karşılaşacaklar. Oldukça sürükleyici ve eğlenceli soruları oyunculara yöneltecek olan yapım, keyifli zaman geçirmeyi vadediyor.
Akıllı Çay Bardağı APK Özellikleri
- Ücretsiz oynayış,
- Android ve iOS iki farklı sürüm,
- Benzersiz sorular,
- Etkileyici bir yapay zeka,
Yapay zeka tabanlı bir tahmin oyunu olarak mobil platformda karşımıza çıkan Akıllı Çay Bardağı APK, kullanıcılara adeta bilmece tarzında içerikler sunuyor. Kullanıcılar soru karşısında ekranda beliren üç farklı seçenekten birini seçerek oyun içerisinde ilerlemeye çalışıyorlar. Google Play üzerinde 1 milyondan fazla kez indirilen ve eğlenceli anlar yaşatan yapım ücretsiz olması ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor.
Her yaştan oyuncuya hitap eden yapım eğlenceli yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor. Google Play üzerinde pek de umduğunu bulamayan yapım milyonlara hitap etmesine rağmen henüz istenen seviyeye ulaşamamış gibi görünüyor. iOS platformunda da ücretsiz yer alan oyun yeni güncellemeleri hedefliyor.
Akıllı Çay Bardağı Nasıl Oynanır?
Öncelikle oyunun sade bir yapı üzerine kurulduğunu belirtelim. Yapımı marketten indirdikten sonra açıyor ve ana menü ile karşılaşıyoruz. Bu menüde karşımıza birbirinden farklı sorular geliyor. Bu sorular genellikle üç şıklı olurken bazıları da iki şıklı olarak karşımıza çıkıyor. Birbiri ile bağlantılı olan sorular, basitten zora doğru ilerlerken oyunculara da eğlenceli anlar sunuyor.
Akıllı Çay Bardağı
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 5.40 MB
- Üretici Bvt Bilişim Teknoloji Ltd. Şti.
-
Akıllı Çay Bardağı ile mobil cihazınızda eğlenceli soruları bilmeye çalışacak, keyifli zaman geçireceksiniz.
Android ya da iOS akıllı telefonunuzda eğlenceli zaman geçirmek ister misiniz? Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Akıllı Çay Bardağı ile mobil cihazınızda keyifli vakit geçirebileceksiniz. Bazen metro da bazen de sıkıldığınız anda birbirinden farklı soruları cevaplayacak, eğlenceli zaman geçirebileceksiniz. Oynaması ücretsiz olarak her iki mobil platformda oyuncuların karşısına çıkan Akıllı Çay Bardağı, soru cevap ve tahmin oyunu kategorilerinde yer alıyor.
Bvt BilişimTeknoloji Ltd. Şti. tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülen Akıllı Çay Bardağı, canı sıkılan kullanıcıların imdadına yetişiyor. Kullanıcılar tarafından diledikleri her yerde oynanabilir olan yapım bünyesinde birbirinden farklı sorulara ev sahipliği yapıyor. Oyuncular. Bazen üç seçenekli bazen de iki seçenekleri soruları cevaplayarak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacaklar. 20 farklı soruyu kullanıcılara yöneltecek olan oyun, sade tasarımı ile basit bir oynanabilir yapıyı karşımıza çıkardı.
Akıllı Çay Bardağı İndir
Android için Google Play, iOS için ise App Store üzerinde lansmana çıkan Akıllı Çay Bardağı, günümüz de 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Sadece Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından 1 milyondan fazla kez indirilen yapım, 2020’nin ilk haftasında da yeni bir güncelleme aldı. Yeni yıla eğlenceli bir giriş yapmak isteyen yapım yepyeni içeriklere ulaşmaya devam edecek gibi görünüyor. Kullanıcıların aklından tuttuğu soruları tahmin ederek farklı bir yapı sunan başarılı oyun, eğlenceyi
Akıllı Çay Bardağı Özellikleri
- 20 farklı soru,
- Renkli bir tema,
- Basit oynanış,
- Gelişmiş bir yapay zeka,
Yapay zeka tabanlı bir tahmin oyunu olarak karşımıza çıkan Akıllı Çay Bardağı, mobil platformda tam olarak istediğini bulamadı. Son zamanlar eleştiri üzerine eleştiri alan yapım yeni güncellemeleri ile durumu biraz toparlanmaya çalışırken milyonlarca oyuncu tarafından da oynanmaya devam ediliyor.