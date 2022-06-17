Anger Foot ile fantastik bir dünyada ayakta kalmaya çalışacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ragnorium, Card Shark, Serious Sam: Tormental, Weird West, Tentacular gibi oyunların yayıncısı olan Devolver Digital, 2022 yılını da boş geçmeme kararı aldı. Aksiyon ve FPS severler için duyurulan Anger Foot geçtiğimiz günlerde Steam'deki yerini aldı. Free Lives geliştirici ekibi tarafından hayata geçirilecek olan Anger Foot, 2023 yılında piyasadaki yerini alacak. Birbirinden farklı başarılı oyunlara sahip olan Devolver Digital, Anger Foot ile yine milyonlarca oyuncunun kalbinde taht kurmaya çalışacak. Birinci şahıs kamera açılarına sahip olacak olan oyun, ilerlemeye dayalı olarak adından söz ettirecek. Oyun içerisinde epey zengin bir içerik karşımıza çıkacak.

Anger Foot Özellikleri

Tek oyunculu bir yapı,

Birinci şahıs kamera açıları,

Sadece İngilizce dil desteği,

Ücretsiz demo sürüm,

Farklı düşman modellemeleri,

Hızlı ve tempolu bir oynanış,

Yepyeni silah modelleri,

Bilgisayar platformu oyuncularına aksiyon dolu anlar sunacak olan Anger Foot, 2023 yılında raflardaki yerini alacak. Oyun lansmana çıkacak çıkmasına ancak zengin içeriği ile rakiplerine de epey fark atacak gibi görünüyor. Yepyeni silah modellerini oyuncuların karşısına çıkaracak olan başarılı yapım, farklı düşman modellemeleri ile de gerilimi en üst seviyeye çıkaracak. Yapım içerisinde birinci şahıs kamera açıları yer alacak. Oyuncular hızlı ve tempolu bir oynanış eşliğinde oyun içerisinde ilerleyecek ilerlerkende karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getirecekler. Oyuncular çeşitli içerikler ile karakterlerini geliştirebilecek ve oyunda daha etkili bir hale getirebilecekler.

Zengin bir şehir içerisinde geçecek olan oyunda evlerde hatta sokak aralarında düşmanları etkisiz hele getirmeye çalışacak olan oyuncular, sürekli yeni zorluk seviyeleri ile de karşılaşacaklar.

Anger Foot İndir

2023 yılı içerisinde karşımıza çıkacak olan Anger Foot'da sadece İngilizce dil desteği olacak. Yani şuan için oyunun Steam sayfası üzerinde belirtilen ayrıntı bu şekilde. Lansmana çıkması ile daha fazla dil desteğine bünyesinde yer verip vermeyeceği bilinmeyen yapım, aksiyon ve gerilimi adeta iliklerinize kadar hissettirecek.

Anger Foot Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-4160 / AMD Phenom II X4 965 or equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7750 (1024 VRAM) / GeForce GTX 650 (1024 VRAM) or equivalent

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Anger Foot Önerilen Sistem Gereksinimleri