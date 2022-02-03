Army Battle Simulator APK Android savaş simülatöründe gerçek oyunculara karşı online veya onlar kadar iyi oynayan yapay zekaya karşı savaşıyorsunuz.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Army Battle Simulator APK savaş simülatörü tutkunu Android telefon kullanıcılarının gözde oyunlarından. Stratejik düşünme gerektiren askeri savaş oyunlarını seviyorsanız, bu savaş simülasyonuna bir şans vermelisiniz.

Army Battle Simulator APK İndir

Yalnızca Google Play’de 10 milyondan fazla kez indirilen savaş oyunları Epic Battle Simulator ve Epic Battle Simulator 2’nin geliştiricileri yeni bir savaş oyunuyla karşımızda. Army Battle Simulator adını verdikleri yeni mobil oyun, askeri oyunları sevenleri ekran başına kilitleyecek düzeyde.

Oyuncular stratejiler oluşturarak araçlar, askerler ve hatta uçan askeri birlikler seçiyor ve savaş alanında mücadele ediyorlar ancak birimler üzerine tam kontrole sahip değiller. Askerler, tanklar, hava araçları, ağır silahlar, özel silahlar ve destansı birlikleri savaş öncesinde stratejik bir şekilde seçip PvP savaşa giriyorlar.

Savaş sırasında birimler kontrol edilemediğinden eşleşme sonrası teke tek savaşa girmeden dikkatli seçmek gerekiyor. Aksi halde savaş pek uzun sürmüyor. Bu arada oyun alanını genellikle uzaktan görüyoruz ancak bazen (tankla helikopterin savaşı gibi) gerçekten savaştığımızı hissettiren ara sahneler giriyor. Efektlerden bahsetmişken, grafikler evet günümüzün mobil oyunlarına göre geride ancak ragdoll efektleri etkileyici.

Bölüm bazlı ilerleme, özel ve gelişmiş eşleştirme algoritmalarıyla gerçek zamanlı çok oyunculu (multiplayer) modlar sunan Army Battle Simulator, atmosferi, ses ve görsel efektleri, akıllıca savaşan gelişmiş botları ile üst düzey savaş simülatörü deneyimini yaşatıyor.

Army Battle Simulator APK Oyun Özellikleri

Hava ve kara birimlerini yönetin.

Ragdoll ve fizik efektlerine bayılacaksınız!

Ordunuzu dilediğinizce yerleştirin.

Ordunuzu harika donanım ve istatistiksel geliştirmelerle üçüncü seviyeye kadar geliştirin.

Daha iyi eşleştirme için çok oyunculu mod sıralama sistemi ve özel lider panosu!

Savaşı hiç olmadığı kadar etkileyici hale getirmek için iyi yapılmış gelişmiş grafikler

En doğru savaş simülasyonunu elde etmek için daha akıllı birlikler

Harika sesler ve müzik çeşitliliği

Savaş simülatörü APK oyununu Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.