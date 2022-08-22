AtlasVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Atlas VPN
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Yüksek bağlantı hızı sunan AtlasVPN ile internette güvenle dolaşabileceksiniz.
Kullanıcılarına gizlilik ve güvenlik sağlayarak internette dolaşmalarını sağlayan AtlasVPN nihayet yayınlandı. Android, iOS, MacOS ve Windows platformlarında lansmana çıkan ücretsiz VPN uygulaması, hızlı bağlantı imkanı ile kullanıcılarına kesintisiz bir internet deneyimi sunuyor. Kullanıcılarına sunduğu özel ve hızlı bir bağlantı deneyimi sunan uygulama, süper sorunsuz bir internet garantisi veriyor. Piyasada bulunan en iyi konum ve IP değiştirici uygulama olarak adından söz ettiren AtlasVPN, ücretsiz yapısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Heroes için güvenli ve ücretsiz internet sağlayan uygulama, dünya çapında 6 milyondan fazla kullanıcıya sahip.
AtlasVPN Özellikleri
- Android, iOS, MacOS ve Windows sürümler,
- Güvenli bağlantı,
- Hızlı bağlantı,
- Kesintisiz deneyim,
- Konum ve IP değiştirme,
- Gizlilik koruması,
- Reklamsız kullanım,
- Ücretsiz,
- Askeri düzeyde şifreleme,
- 20'den fazla ülkede sunucu konumları,
- Yüksek kalite,
- Şık arayüz,
Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan AtlasVPN, gizlilik koruması sayesinde kullanıcılarının verilerini sızdırmıyor. Askeri düzeyde şifreleme tekniği ile kullanıcılara internet erişimi sunan uygulama, reklamsız bir kullanıma sahip. 20'den fazla ülkede sunucu konumları bulunduran VPN uygulaması, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sayesinde kullanıcılarından tam puan aldı. Turbo hız sunucuları sayesinde kullanıcılarına yüksek hız sunan yapım, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda beklentileri karşılayarak günümüzdeki en çok kullanılan VPN uygulamalarından bir tanesi olan AtlasVPN, sorunsuz bir internet bağlantısı sunuyor. Sade ve şık arayüzü ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan uygulama, İngilizce dil desteği ile kullanılabiliyor.
AtlasVPN İndir
2020 yılından bu yana mobil platformda güncelleme almayan uygulama, Windows platformunda ise sürekli çeşitli güncellemeler almaya devam ediyor. Kesintisiz bir internet deneyimi sunan uygulama, gizliliği baz alarak kullanıcılara güvenli olarak internette gezinme vadediyor. Sadece Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirilen uygulama, aynı başarıyı App Store üzerinde de gösterdi. Olumlu yorumlar alarak alanında yükselen VPN uygulaması, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.
AtlasVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Atlas VPN
-
Kullanıcılarına hızlı ve güvenli bir internet deneyimi sunan AtlasVPN, milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
Gizlilik ve güvenlik tabanlı bir VPN uygulaması olarak piyasaya sürülen AtlasVPN, milyonlara ulaşmaya devam ediyor. İnternetteki tehlikeli yazılımlara ve veri toplayan sitelere karşı özel olarak geliştirilen AtlasVPN, kullanıcılarına hem güvenli hem de yüksek hızda internette dolaşma fırsatı veriyor. Üçüncü taraf sitelere karşı kullanıcılarının bilgilerini ve konumlarını ele geçirmelerini engelleyen uygulama ücretsiz bir yapıya sahip. Mobil ve bilgisayar platformunda kullanılabilen uygulama sayesinde internette güvenle dolaşabilecek, gerçek veriler yerine sahte verilerden yararlanarak güvenli bir deneyim yaşayacaksınız. Kullanıclarına dünya çapında 700'den fazla sunucuyu deneyimleme fırsatı veren uygulama, askeri düzeyde şifreleme ile kullanıcı verilerini de gizliyor.
AtlasVPN Özellikleri
- Yüksek hız,
- Askeri düzeyde şifreleme,
- Dünya çapında 700'den fazla sunucu,
- 20'den fazla ülke sunucu konumları,
- Sınırsız cihaz,
- Gizlilik tabanlı,
- Yüksek güvenlikli,
Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan AtlasVPN, kullanıcılarına garantili ve kesintisiz bir internet deneyimi sunuyor. Yüksek kaliteli bir altyapıya sahip olan uygulama, sınırsız cihaz desteğine de sahip. Kullanıcılara hem internette iz bırakmadan dolaşma hem de oyunlarda verilerinin kullanılmasını engelleme gibi pek çok özelliği sunan AtlasVPN, ücretsiz yapısı ile milyonlarca kullanıcı tarafından indirildi ve kullanıldı. Android platformunda 5 milyondan fazla kez indirilen uygulama, günümüzde iOS ve Windows platformunda da geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor.
Kullanıcılar AtlasVPN sayesinde popüler mobil oyunları oynayabilir, internette yayın yapabilir ve IP'lerini değiştirebilirler. Veri ihlalinin önüne geçen uygulama, bu yapısı ile kullanıcılarına hem güvenli hemde hızlı bir internet ortamı sunuyor.
AtlasVPN İndir
Dünya çapında Türkye, İngiltere, Meksika, Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerde sunuculara sahip olan AtlasVPN hızlı ve güvenli yapısı ile rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Google Play üzerinde Android platformu kullanıcıları tarafından 4.6 gibi bir inceleme puanı alan uygulama, kitlesini de artırmaya devam ediyor.
AtlasVPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Atlas VPN
-
AtlasVPN kullanıcılarına güvenli ve yüksek hızda internet bağlantısı sunuyor.
Bilgisayar ve mobil platformda kullanıcılara güvenli bir internet deneyimi vadeden AtlasVPN kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcı tarafından güvenle kullanılan uygulama, yüksek hız deneyimi ile kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sunuyor. İnternetteki veri ihlallerine karşı geliştirilen uygulama, ücretsiz bir yapıya sahip. Ücretli sürümü ile kullanıcılara daha işlevsel özellikler sunan uygulama, dünyanın dört bir yanında 700'den fazla sunucuya sahip. Kullanıcılara konumlarını değiştirerek sahte veriler ile internette gezinme fırsatı veren yapım, İngilizce dil desteğine sahip. Şık ve sade arayüzü ile kullanıcılardan tam puan alan uygulama, aldığı inceleme puanları ile de başarısını gözler önüne serdi.
AtlasVPN Özellikleri
- Windows, Android, MacOS, iOS sürümler,
- Askeri düzeyde şifreleme,
- Dünya çapında 700'den fazla sunucu,
- Güvenli kullanım,
- Yüksek hız bağlantısı,
- Ücretsiz kullanım,
- Reklamsız deneyim,
- Konum ve IP değiştirme,
- Gizlilik,
- 20'den fazla ülkede sunucu konumları,
- Sınırsız hesap ile kullanma,
Hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanıcılarına turbo internet hızı sunan AtlasVPN, reklamsız yapısı ile kullanıcılarını boğmayan bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar AtlasVPN sayesinde internetin derinliklerin iz bırakmadan dolaşabildikleri gibi oyunlar oynarkende veri ihlallerinin yaşanmasının önüne geçmiş oluyorlar. Sadece İngilizce dil desteğine sahip olan VPN programı, yüksek güvenlikli yapısı ile kullanıcıların verilerini de koruyor. Kullanıcılar uygulama sayesinde diledikleri an diledikleri yerde konum ve IP değiştirebilecek, yüksek hızda internet erişimi sağlayabilecekler. Ücretli bir sürüme de sahip olan AtlasVPN, kullanıcılarına daha pek çok işlevsel özellikler sunuyor.
AtlasVPN İndir
Uygulamanın Android sürümü Google Play üzerinde, iOS sürümü App Store üzerinde yer alırken Windows ve MacOS işletim sistemine sahip kullanıcılar ile resmi web sitesinden uygulamaya erişebiliyorlar. Dileyen kullanıcılar ilgili marketlerden uygulamayı hemen indirip güvenle internette dolaşabilirler.