Yüksek bağlantı hızı sunan AtlasVPN ile internette güvenle dolaşabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kullanıcılarına gizlilik ve güvenlik sağlayarak internette dolaşmalarını sağlayan AtlasVPN nihayet yayınlandı. Android, iOS, MacOS ve Windows platformlarında lansmana çıkan ücretsiz VPN uygulaması, hızlı bağlantı imkanı ile kullanıcılarına kesintisiz bir internet deneyimi sunuyor. Kullanıcılarına sunduğu özel ve hızlı bir bağlantı deneyimi sunan uygulama, süper sorunsuz bir internet garantisi veriyor. Piyasada bulunan en iyi konum ve IP değiştirici uygulama olarak adından söz ettiren AtlasVPN, ücretsiz yapısı ile geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Heroes için güvenli ve ücretsiz internet sağlayan uygulama, dünya çapında 6 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

AtlasVPN Özellikleri

Android, iOS, MacOS ve Windows sürümler,

Güvenli bağlantı,

Hızlı bağlantı,

Kesintisiz deneyim,

Konum ve IP değiştirme,

Gizlilik koruması,

Reklamsız kullanım,

Ücretsiz,

Askeri düzeyde şifreleme,

20'den fazla ülkede sunucu konumları,

Yüksek kalite,

Şık arayüz,

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan AtlasVPN, gizlilik koruması sayesinde kullanıcılarının verilerini sızdırmıyor. Askeri düzeyde şifreleme tekniği ile kullanıcılara internet erişimi sunan uygulama, reklamsız bir kullanıma sahip. 20'den fazla ülkede sunucu konumları bulunduran VPN uygulaması, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sayesinde kullanıcılarından tam puan aldı. Turbo hız sunucuları sayesinde kullanıcılarına yüksek hız sunan yapım, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda beklentileri karşılayarak günümüzdeki en çok kullanılan VPN uygulamalarından bir tanesi olan AtlasVPN, sorunsuz bir internet bağlantısı sunuyor. Sade ve şık arayüzü ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan uygulama, İngilizce dil desteği ile kullanılabiliyor.

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2020 yılından bu yana mobil platformda güncelleme almayan uygulama, Windows platformunda ise sürekli çeşitli güncellemeler almaya devam ediyor. Kesintisiz bir internet deneyimi sunan uygulama, gizliliği baz alarak kullanıcılara güvenli olarak internette gezinme vadediyor. Sadece Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirilen uygulama, aynı başarıyı App Store üzerinde de gösterdi. Olumlu yorumlar alarak alanında yükselen VPN uygulaması, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.