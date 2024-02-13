Banabikurye APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 23 MB
- Üretici Banabikurye
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Banabikurye APK, müşterilerin talep oluşturduğu ve kuryelerin de taleplere cevap verdiği bir kurye uygulamasıdır. Konumunuzdaki size yakın olan talepleri inceleyin, başvurun ve taşıma hizmeti vererek ek gelir elde edin!
Müşterilerle kuryeleri buluşturan Banabikurye APK, kurye ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş bir kurye hizmeti uygulamasıdır. Tabii ki sadece müşteriler için değil, kuryeler için de ek gelir aracıdır. Eğer müşteri olarak BBK uygulamasını kullanıyorsanız, tek yapmanız gereken başlangıç ve bitiş noktasını seçmek olacaktır. Yaptığınız bu davetler, uygulamadaki haritada üzerinde size en yakın olan kurye tarafından görülmektedir.
Kurye olarak Banabikurye'yi kullanacaksanız, konumunuzdaki gönderileri görüntüleyebilir ve başvurabilirsiniz. 7/24 hizmet veren banabikurye APK'da, çalışma saatlerinizi kendiniz belirleyebilir ve istediğiniz her saatte kurye hizmeti verebilirsiniz.
Banabikurye APK İndir
Evet, hem kurye hem de müşteri olarak bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Belgeler, çiçekler, giysiler veya anahtarlar gibi şeyleri kurye aracılığıyla ulaşması gereken yerlere ulaştırabilirsiniz. Bu tarz gönderilebilir maddeler olduğu gibi, aynı zamanda yasaklanan da bazı maddeler bulunmaktadır. Yasak olan diğer maddeler ise şu şekildedir:
- Sıcaklık nedeniyle hasar görebilecek öğeler
- Canlı ve ölü yaratıklar
- Değerli metaller veya taşlar; altın veya gümüş/elmas
- Sigara, tütün veya alkol
- Patlayıcılar ve yanıcı maddeler
- Pornografik Materyaller
- İlaçlar
- Silahlar, bıçaklar, silahlar ve mühimmatlar
- Büyük şilteler
Banabikurye APK indirin ve siz de kurye veya müşteri olarak ihtiyaçlarınızı giderin. Toplam 6 şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana) hizmet veren bu uygulamada, kolayca talep oluşturun ve işlemlerinizi zorlanmadan halledin. Zorlandığınız veya sorun oluşan zamanlarda müşteri temsilcilerine bağlanabilirsiniz.