Banabikurye APK, müşterilerin talep oluşturduğu ve kuryelerin de taleplere cevap verdiği bir kurye uygulamasıdır. Konumunuzdaki size yakın olan talepleri inceleyin, başvurun ve taşıma hizmeti vererek ek gelir elde edin!

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Müşterilerle kuryeleri buluşturan Banabikurye APK, kurye ihtiyacı olan kullanıcılar için geliştirilmiş bir kurye hizmeti uygulamasıdır. Tabii ki sadece müşteriler için değil, kuryeler için de ek gelir aracıdır. Eğer müşteri olarak BBK uygulamasını kullanıyorsanız, tek yapmanız gereken başlangıç ve bitiş noktasını seçmek olacaktır. Yaptığınız bu davetler, uygulamadaki haritada üzerinde size en yakın olan kurye tarafından görülmektedir.

Kurye olarak Banabikurye'yi kullanacaksanız, konumunuzdaki gönderileri görüntüleyebilir ve başvurabilirsiniz. 7/24 hizmet veren banabikurye APK'da, çalışma saatlerinizi kendiniz belirleyebilir ve istediğiniz her saatte kurye hizmeti verebilirsiniz.

Banabikurye APK İndir

Evet, hem kurye hem de müşteri olarak bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Belgeler, çiçekler, giysiler veya anahtarlar gibi şeyleri kurye aracılığıyla ulaşması gereken yerlere ulaştırabilirsiniz. Bu tarz gönderilebilir maddeler olduğu gibi, aynı zamanda yasaklanan da bazı maddeler bulunmaktadır. Yasak olan diğer maddeler ise şu şekildedir:

Sıcaklık nedeniyle hasar görebilecek öğeler

Canlı ve ölü yaratıklar

Değerli metaller veya taşlar; altın veya gümüş/elmas

Sigara, tütün veya alkol

Patlayıcılar ve yanıcı maddeler

Pornografik Materyaller

İlaçlar

Silahlar, bıçaklar, silahlar ve mühimmatlar

Büyük şilteler

Banabikurye APK indirin ve siz de kurye veya müşteri olarak ihtiyaçlarınızı giderin. Toplam 6 şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana) hizmet veren bu uygulamada, kolayca talep oluşturun ve işlemlerinizi zorlanmadan halledin. Zorlandığınız veya sorun oluşan zamanlarda müşteri temsilcilerine bağlanabilirsiniz.