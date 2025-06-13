Sürükleyici bir simülasyon deneyimi sunan Bank Simulator, oyunculara kendi bankalarını yönetme imkanı sunuyor.

Berkcan Aktürk - 26 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendi bankanızı yönettiğiniz Bank Simulator, oyunculara gerçekçi bir simülasyon deneyimi sunuyor. Finansal imparatorluğunuzu kurma yolunda ilerlerken, bankanız için tüm kararları verin ve para kazanmak için çeşitli hileler yapın. Piyasadaki diğer simülasyon oyunlarıyla neredeyse aynı grafik yapısına sahip olan Bank Simulator, her ne kadar onlara benzese de en sürükleyici yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu banka simülatöründe tüm işleri siz yapacaksınız. Müşteri hizmetlerinden mevduat yönetimine, yatırımlardan pazarlama işlemlerine kadar her türlü alanda müşterilerinizle ilgilenmelisiniz. Tabii ki bu, oyunun ilk başında daha çok olsa da ilerleyen süreçte yerinizi personellere bırakabilirsiniz.

Bankanıza gelen müşterinin kimlik kontrolünü yapın, gerekli evrakları imzalatın ve istediği işlemi hızlıca yapın. Yeni müşterilere hesap açın, faiz kazanmak için kredi taleplerini değerlendirin ve daha fazla müşteri çekmek için yeni kampanyalar başlatın.

Bank Simulator İndir

Bankanızda sadece finansal işlemler değil, aynı zamanda iç tasarımla da uğraşacaksınız. Mobilyaları, masaları, sandalyeleri ve banka rengini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Müşterilerden aldığınız her parayı kontrol edin, para çekmek isteyen müşterinin hesabını inceleyin ve tüm işlemlerden siz karlı çıkın. Siz de Bank Simulator indirin ve sürükleyici bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Bank Simulator Sistem Gereksinimleri