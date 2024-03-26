Beach Club Simulator 2024, kendi plajınızı oluşturabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Plajınızı temizleyin, dizayn edin ve müşterilerine açın!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzde her türden işletmenin simülasyon oyunuyla karşılaşıyoruz. Oyuncuların tür odaklı beğenisi üzerine fazlalaşan simülasyon oyunları, hem eğlenmenize hem de işletmeyi gerçekteki gibi simüle etmenize olanak tanıyor. Kendi plajınızı işletebileceğiniz Beach Club Simulator 2024, yeni bir simülasyon deneyimini oyuncularla buluşturuyor.

Kapsamlı içerik yapısına sahip olan bu simülasyon oyunu, Catsupp Games tarafından geliştirildi. Henüz daha erken erişimde olan Beach Club Simulator'da, ailenizin eskiden satın aldığı plajı yenilemeniz ve tatil cennetine dönüştürmeniz gerekiyor.

Sıfırdan zirveye bir plaj macerası yaşayacaksınız. Plajınızı hayal gücünüzdeki gibi dizayn edebilir, çeşitli mekanlar açabilir ve müşterilerinizi davet edebilirsiniz. Plajınıza gelen müşteriler sayesinde para kazanacağınızı unutmayın ve giriş ücretlerini belirleyin. VIP ve normal giriş ücretlerini istediğiniz gibi belirleyebilir ve farklı imkanlar sunabilirsiniz.

Beach Club Simulator 2024 İndir

Oyunun kapsamlı içeriğe sahip olduğunu söylemiştik. Basit bir plaj dizayn mekaniğinin haricinde, denizde tekne ile gezme, mafya adamlarıyla mücadele ve çeşitli dış içerikleri deneyimleyebilirsiniz.

Eğer siz de kendi plajınızı oluşturmak ve işletmek istiyorsanız, Beach Club Simulator 2024 indirebilirsiniz.

Beach Club Simulator 2024 Sistem Gereksinimleri