BearShare, kullanıcılar tarafından özellikle bilgisayarlarına müzik indirmek için kullanılan başarılı bir dosya paylaşım programıdır.

Can Çevrim - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Not: Program Google tarafından zararlı yazılım olarak algılandığı için indirme bağlantısı kaldırılmıştır ve benzer bir yazılım olan Youtube Music Downloader sayfasına yönlendirilmiştir.

Bearshare, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmakta olan başarılı bir müzik indirme ve dosya paylaşım programıdır. 20 milyondan fazla videoyu ve müziği indirmenize olanak sağlayan program, aynı zamanda indirmeden de müzik dinlemenize olanak sağlamaktadır.

Programın en güzel yanlarından birisi de yapılan tüm paylaşımların sizin gibi diğer kullanıcılar tarafından yapılıyor olmasıdır. Bilgisayarınız üzerinde belirleyeceğiniz bir klasörü, diğer kullanıcılarla paylaşabilir ve kullanıcıların belirlemiş olduğunuz klasör üzerinde yer alan dosyaları indirmelerine olanak sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde siz de diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Hatta Bearshare sayesinde diğer kullanıcılarla arkadaşlıklar kurabilir ve sohbet edebilirsiniz. İsterseniz bir yandan sohbet ederken, bir yandan da istediğiniz her türlü dosyayı indirebilir ve aynı anda müzik dinleyebilirsiniz. Müzik indirme konusunda kullanıcılara farklı bir deneyim sunan program mutlaka denenmesi gereken yazılımlar arasında yer almaktadır.

Ayrıca program içerisinde yer alan DJ ve keşfet bölümleri yardımıyla yeni şarkılara ve albümlere göz atarak ufkunuzu genişletebilirsiniz. Yeni şarkılar keşfetmek için kullanabileceğiniz bu bölümler sayesinde en yeni albümleri görüntüleyebilir, en popüler şarkıları ve şarkıcıları görebilir, hatta en popüler müzik tarzlarını ve bunlar altında yer alan parçaları görüntüleyebilirsiniz.

Müzik indirmek ve dinlemek Bearshare ile artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sizler de Bearshare'i hemen kullanmaya başlayarak sevdiğiniz müzikleri kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bearshare Özellikleri

Şık, sade, kolay kullanımlı ve özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

Tüm medya dosyalarını en hızlı şekilde indirme deneyimi

Anlık arama sorgusu teknolojisi

Ebeveyn kontrolü sayesinde istediğiniz dosyaları bloklayabilme

Otomatik virüs kontrolü

Gelişmiş özelliklere sahip medya oynatıcısı

Tüm Bearshare ağı üzerinde anlık arama imkanı

iPod ve MP3 çalarlar için destek

HD Video desteği

Kendi şarkı listenizi oluşturma

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Tamamen ücretsiz olarak Windows platformunda yayınlanan Bearshare, kullanıcılara sade ve özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Anlık arama sorgusu ile şarkılara en hızlı şekilde ulaşma fırsatı veren uygulama, HD video desteği sayesinde klipleri de izleme ve indirme fırsatı veriyor. Gelişmiş pek çok özelliğe ev sahipliği yapan uygulama, ebeveyn kontrolüne de sahip. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip, ücretsiz olarak kullanabilirler.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.