Bigpara Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 574
- DOSYA BOYUTU 18 MB
- Üretici Hürriyet Gazetecilik
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Android cihazlarınız üzerinden finans, borsa ve diğer güncel kur değerlerine ulaşmak Bigpara Mobil uygulamasıyla artık çok kolay.
Sürekli olarak iş dünyasında olan insanlar ekonomiyle ilgili haberlere, güncel kur değerlerine ve diğer finansal işlemlere ulaşmakta zorlanıyor. Hemen şimdi siz de her bir bilgi için ayrı kaynakları gezmek yerine Bigpara Mobil uygulamasını kullanabilir ve en güncel finans haberlerine ulaşabilirsiniz.
Bigpara Mobil uygulaması Android cihazlar için ücretsiz olarak kullanıma sunulan bir finans uygulamasıdır. Parayla ilgili her konuya ulaşabileceğiniz bu uygulama sayesinde artık borsada kuş uçsa haberiniz olacak. Kripto para haberlerine ilk siz ulaşın ve piyasadaki dalgalanmalara göre işlemlerinizi gerçekleştirin.
Bigpara Mobil İndir
Borsa İstanbul'u anlık olarak takip ede Bigpara mobil uygulamasında kendi kişisel sayfanızı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu sayfa sayesinde takip ettiğiniz kur değerlerini kayıt altına alabilir ve altın gibi önemli yatırım piyasasındaki araçlara baraj alarmı oluşturabilirsiniz.
Yani altın belirlediğiniz baraja ulaşırsa uygulama alarmı devreye sokarak sizi uyarıyor. Bu sayede yatırımlarınızı zamanında yapabiliyorsunuz. Baraj uygulamasıyla fazla kaybetmiyor aksine daha çok kazanıyorsunuz.
Başarılı grafikleri ile borsadaki düşüş ve yükselişi anlaşılır olarak paylaşan uygulama, ülkeler ve şehirler arasında oluşan bilgi farklılığını da hesaba katarak size en doğru bilgiyi gösteriyor. Eğer sürekli borsayla uğraşan biriyseniz ve mobil cihazınız üzerinden bir takip programı arıyorsanız Bigpara Mobil'i size tavsiye edebiliriz.
Siz de Bigpara indirin ve Android cihazlarınızda tüm borsa haberlerine en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaşın!
Bigpara Mobil
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,051
- DOSYA BOYUTU 75 MB
- Üretici Hürriyet Gazetecilik
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Bigpara Mobil uygulaması sayesinde, iOS cihazlarınızdan kolayca finans haberlerine erişebiliyorsunuz.
Bigpara uygulaması, kullanıcıların iOS cihazları üzerinden tüm borsa, döviz ve altın bilgilerine erişmelerine yardımcı olmaktadır. Ücretsiz olarak sunulan ve çok kolay arayüze sahip olan uygulama, sık sık finansal bilgilerle ilgilenen ve son gelişmelere sahip olmak isteyen kullanıcılar için tüm gereken bilgileri sunabiliyor.
Finans piyasaları hakkında en son bilgileri sunabilen Bigpara Mobil uygulaması ile en son haberleri ve fiyatları görüntüleyebiliyorsunuz. Sadece altın ve dolar fiyat grafiklerini değil, aynı zamanda kripto paraların analizlerini yapabilir ve haberleri inceleyebilirsiniz.
En son finans haberlerini sunmasının yanında döviz, altın ve borsa verilerini de gösterebilen uygulama, dilerseniz haberlerin altına yorumlar yapabilmenizi ve bildiklerinizi başkalarıyla da paylaşabilmenizi sağlıyor. Dilerseniz bu haberleri daha sonra Facebook veya Twitter üzerinden dostlarınızla paylaşmanız da mümkün.
Bigpara İndir
Her ne kadar derin finansal analizler yapmanıza pek olanak sağlayacak yapıda olmasa da, mobilden bir an önce son bilgileri görmek isteyenler için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Fakat daha derin ve gelişmiş detaylara sahip olmak isteyenler biraz daha profesyonel ve hatta ücretli uygulamalara göz atmak isteyebilirler.
Basit arayüzüyle karşımıza çıkan Bigpara, kullanıcılara kullanışlı bir deneyim sunmaktadır. Siz de Bigpara indirin ve tüm borsa haberlerine iOS cihazlarınızdan rahatlıkla ulaşın!