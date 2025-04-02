Android cihazlarınız üzerinden finans, borsa ve diğer güncel kur değerlerine ulaşmak Bigpara Mobil uygulamasıyla artık çok kolay.

Uğur Sağlam - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sürekli olarak iş dünyasında olan insanlar ekonomiyle ilgili haberlere, güncel kur değerlerine ve diğer finansal işlemlere ulaşmakta zorlanıyor. Hemen şimdi siz de her bir bilgi için ayrı kaynakları gezmek yerine Bigpara Mobil uygulamasını kullanabilir ve en güncel finans haberlerine ulaşabilirsiniz.

Bigpara Mobil uygulaması Android cihazlar için ücretsiz olarak kullanıma sunulan bir finans uygulamasıdır. Parayla ilgili her konuya ulaşabileceğiniz bu uygulama sayesinde artık borsada kuş uçsa haberiniz olacak. Kripto para haberlerine ilk siz ulaşın ve piyasadaki dalgalanmalara göre işlemlerinizi gerçekleştirin.

Bigpara Mobil İndir

Borsa İstanbul'u anlık olarak takip ede Bigpara mobil uygulamasında kendi kişisel sayfanızı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu sayfa sayesinde takip ettiğiniz kur değerlerini kayıt altına alabilir ve altın gibi önemli yatırım piyasasındaki araçlara baraj alarmı oluşturabilirsiniz.

Yani altın belirlediğiniz baraja ulaşırsa uygulama alarmı devreye sokarak sizi uyarıyor. Bu sayede yatırımlarınızı zamanında yapabiliyorsunuz. Baraj uygulamasıyla fazla kaybetmiyor aksine daha çok kazanıyorsunuz.

Başarılı grafikleri ile borsadaki düşüş ve yükselişi anlaşılır olarak paylaşan uygulama, ülkeler ve şehirler arasında oluşan bilgi farklılığını da hesaba katarak size en doğru bilgiyi gösteriyor. Eğer sürekli borsayla uğraşan biriyseniz ve mobil cihazınız üzerinden bir takip programı arıyorsanız Bigpara Mobil'i size tavsiye edebiliriz.

Siz de Bigpara indirin ve Android cihazlarınızda tüm borsa haberlerine en hızlı ve en güvenilir şekilde ulaşın!