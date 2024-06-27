Candy Golf, tek başınıza veya botlarla oynayabileceğiniz bir mini golf oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer siz de bir golf severseniz, oyunculara mini golf deneyimi sunan Candy Golf'ü deneyimleyebilirsiniz. Tamı tamına 3 farklı seviyeden oluşan mini golf oyununda, 14 adet delik bulunuyor. İster tek başınıza isterseniz de zorlu botlara karşı mücadele verebileceğiniz bu oyunda, çok oyunculu mod bulunmuyor.

Her seviyede 14 adet delik olduğunu hatırlatmakta fayda var. Her ne kadar 3 adet seviyeye de sahip olsa, zorlayıcı seviyeleri sayesinde sizi koltuğunuzda biraz tutacağa benziyor.

Tahmin edeceğiniz üzere bu golf oyununda da par sistemi bulunuyor. Farklı engeller, özel top görünümleri ve çeşitli başarımlarla birlikte eğlenceli bir golf deneyimi yaşayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken başlangıç noktasında ilk hamlenizi yapmak ve deliğe ulaşana kadar en az dokunuşu sağlamaktır.

Rakiplerinizden ne kadar erken deliğe girerseniz, bir o kadar puan kazanmış olacaksınız. Bunun için vuruşunuzu yapmadan önce iyi bir şekilde analiz etmeli ve ardından vuruşunuzu yapmalısınız. Düz bir çimde değil, engebeli platformlarda olduğunuzu unutmadan atışınızı yapın ve çeşitli yerlerde topunuzu zıplatın.

Candy Golf İndir

Grafiksel anlamda tatmin edici bir golf tasarımı bulunan Candy Golf, Tower Unite benzeri oyunlar arasında da yer almaktadır. Tabii ki, onun kadar kapsamlı olmasa da içerdiği oynanış ve haritalarıyla benzer bir deneyim sunmaktadır.

Siz de Candy Golf'ü indirin ve tek başınıza zorlu haritalarda golf deneyimi yaşayın!

Candy Golf Sistem Gereksinimleri