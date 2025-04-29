İkinci el otomobil alım-satım işine gireceğiniz ​Car Dealer Simulator, simülasyon oyunlarını seven oyuncular için mükemmel bir deneyim sunuyor.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

​Car Dealer Simulator, oyunculara ikinci el otomobil piyasasında kendi işlerini kurma ve yönetme fırsatı sunan detaylı bir simülasyon oyunudur. Garage Monkeys tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyun, 29 Mayıs 2025 tarihinde Steam kütüphanesindeki yerini alacak.

Oyuncular, oyunun başında bir karakterin rehberliğinde otomobil alım-satım işine adım atarlar. Oyundaki amacınız, düşük fiyata araçlar satın alıp, gerekli onarımları ve iyileştirmeleri yaparak yüksek fiyata satmaktır. Bu süreçte araçların taşınması, tamiri, temizliği ve pazarlanması gibi birçok detaylı görev sizleri bekliyor.

​Car Dealer Simulator İndir

Car Dealer Simulator oyununda başarılı olmak için sadece araç alım-satımı yeterli değildir. İşlerinizi büyütmek için atölyenizi geliştirmeli, yeni ekipmanlar satın almalı ve personel alımı yapmalısınız.

Ayrıca, pazarlama stratejileri geliştirerek müşteri memnuniyetini artırmak ve rekabetçi piyasada öne çıkmak da önemlidir. Dürüstlük ve kazanç noktasında her zaman ortada olmalı ve en çok kendinizi düşünmelisiniz. Unutmayın, amacınız hem işinizi büyütmek hem de müşterilerden iyi not almaktır.

Car Dealer Simulator, kapsamlı iş yönetimiyle oyunculara gerçekçi bir otomobil bayiliği deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Araç alım-satımı, onarım, pazarlama ve iş geliştirme gibi birçok farklı alanı kapsayan oyun, simülasyon türünü seven oyuncular için mükemmel bir seçenektir.

Siz de Car Dealer Simulator indirin ve düşük fiyattan araç satın alın, yeni sahibiyle buluşturun ve işinizi giderek büyütün!

​Car Dealer Simulator Sistem Gereksinimleri