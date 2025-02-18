Araba tamircisi olarak görev yaptığınız Car Mechanic Simulator 21 APK'da, kendi araçlarınızı sıfırdan inşa edebilir veya hasarlı araçları modifiye edebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 43 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Car Mechanic Simulator 21 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Oyuncuları gerçekçi bir otomobil tamir servisine götüren Car Mechanic Simulator 21'de, araçları onarın ve kapsamlı seçeneklerle modifiye edin. İkonik araçları bulmalı ve yeniden restore etmelisiniz.

Arabaların motorunu, frenlerini, egzozunu ve şanzımanını tamir edin, aynı zamanda kirli olan otomobilleri temizleyin. Kiri, pası iyice temizleyin ve araçların son halini en mükemmel şekilde sunun.

Modifiye ettiğiniz araçlarınızı test etmek istiyorsanız, Car Mechanic Simulator 21 APK bu imkanı sizlere sunmaktadır. Özel test alanlarını kullanarak, araçlarınızı test edebilir ve müşterilere sunmadan önce herhangi bir performans sorunu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Car Mechanic Simulator 21 APK İndir

Sadece araç tamir etmek ve modifiye etmek değil, aynı zamanda yeni otomobiller de oluşturabilirsiniz. Kaportayı, motoru ve diğer tüm parçalarını kendiniz oluşturun ve mükemmel aracınızı üretin.

Gerçekçi içerikleriyle ön plana çıkan Car Mechanic Simulator 21 APK, otomobil severler için mükemmel bir mobil oyundur. Araç özelleştirmelerinden tamir işlemlerine kadar her türlü olanağı oyunculara sunan bu oyunda, her arabayı test pistlerinde sürerek test edebilir ve aynı zamanda sürüş deneyimi de yaşayabilirsiniz.

Siz de Car Mechanic Simulator 21 APK indirin ve araba tamircisi olarak elinizdeki tüm araçları en iyi şekilde restore edin!