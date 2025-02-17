Kapsamlı bir simülasyon oyunu olan Car Service Simulator oyununda, araçları onarın ve kendi işinizin en üst sıralarına kadar tırmanın!

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçekçi bir araç tamir servisinde çalıştığınız Car Service Simulator, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Araçları onarın, modifiye edin, dinamik açık dünyayı keşfedin ve işinizi büyütün. Giderek daha gelişmiş araçları takip edin ve daha fazla paralar kazanarak çalışma alanınızı büyütün.

Araçları sadece tamir etmeyecek, aynı zamanda modifiye edeceksiniz. Performans artırıcı parçaları kullanarak araçları daha güçlü hale getirebilir ve müşterilerinizin istediği her şeyi onlara sunabilirsiniz.

Her türlü desteği sunduğunuz gibi, araç yıkama imkanını da müşterilerinize sunmalısınız. Car Service Simulator, araç servis başlığını tam olarak oyunculara sunmuş diyebiliriz.

Car Service Simulator İndir

Müşterilerinizle pazarlık yapın, parça alım-satım işlerini en makul fiyata getirin, takas edin ve işinizi en iyi şekilde yönetin. Motor, fren, süspansiyon, şanzıman ve diğer kritik parçaları teşhis edip onarın.

Kimi zaman parça değiştirip işlerinizi hızlıca halledecek, kimi zaman ise tüm bir motoru tekrardan inşa edeceksiniz. Tüm bunların yanı sıra araçları boyayabilir, yeni tasarımlara imza atabilir ve yeni özel kaplamalar yapabilirsiniz.

Siz de Car Service Simulator indirin ve otomobil servis simülatörünü gerçekçi grafiklerle ve mekaniklerle deneyimleyin!