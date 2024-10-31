CarrefourSA Online Market
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 113
- DOSYA BOYUTU 65 MB
- Üretici CarrefourSA
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CarrefourSA Online Market uygulaması ile market alışverişlerinizi akıllı cihazlarınızdan yapabilirsiniz.
CarrefourSA Online Market uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan online market alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Market alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapabileceğiniz platformların sayısı her geçen gün artarken, hipermarket zincirleri de konuyu yakından takip ediyor.
CarrefourSA da artık online market alışverişlerinizi kolayca gerçekleştirebileceğiniz CarrefourSA Online Market uygulamasını sizlere sunmuş durumda.
Sepetinize eklediğiniz ürünleri özenle hazırlayan ve soğutmalı araçlarla kapınıza kadar getiren CarrefourSA Online Market uygulamasında meyve, sebze, et-tavuk, kahvaltılık, içecekler, süt ürünleri ve diğer ev ve mutfak ihtiyaçlarınızı anında satın alabiliyorsunuz.
CarrefourSA Online Market İndir
Tüm Türkiye’de hizmet veren CarrefourSA Online Market uygulamasında, siparişlerinizin ödemesini kapıda nakit veya kredi kartıyla yapabileceğiniz gibi online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Belirli bölgelerde Hızlı Gelsin seçeneğiyle dakikalar içerisinde siparişlerinizi getiren CarrefourSA Online Market uygulaması, bozulmayacak türden ürünleri teslimat bölgeleri dışında kalan bölgelere kargo ile gönderim sağlıyor.
Eğer siz de oturduğunuz yerden market alışverişlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, CarrefourSA Online Market uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
CarrefourSA Online Market Uygulaması Özellikleri
- Online market alışverişi
- CarrefourSA online alışveriş
- Farklı ürün kategorileri
- indirimli ürün fırsatları
- Kapıdan veya mağazadan teslim
- Kullanıcı dostu arayüz
CarrefourSA Online Market
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 33
- DOSYA BOYUTU 167.8 MB
- Üretici CarrefourSA
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Ev ve mutfak ihtiyaçlarınızı markete gitmeden satın almak istiyorsanız, CarrefourSA Online Market uygulamasını kullanabilirsiniz.
CarrefourSA Online Market uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlarınızdan online market alışverişi deneyimi sunuyor. Online market alışverişi platformları arasında yerini alan CarrefourSA, artık akıllı telefon ve bilgisayarlarınız üzerinden market alışverişine olanak tanıyor.
Et-tavuk, meyve-sebze, içecek, kahvaltılık, gıda, şekerleme, temizlik, kişisel bakım ve elektronik gibi kategorilerde binlerce çeşit ürün seçeneği sunan uygulamada, satın almak istediğiniz ürünü adet veya kilo olarak belirterek sepetinize ekleyebiliyorsunuz.
Siparişlerinizi özenle seçen ve hazırlayan personeller, özel soğutmalı araçlarla seçtiğiniz ürünleri kapınıza kadar getiriyor ve markette zaman kaybetmeden ihtiyaçlarınızı gidermenize olanak tanıyor.
CarrefourSA Online Market İndir
Online ödeme, kapıda nakit veya kredi kartıyla ödeme gibi seçenekler sunan CarrefourSA Online Market uygulamasında, teslimat bölgelerinin dışında kalan bölgelerde ise anlaşmalı kargolar ile siparişleriniz teslim ediliyor. Bu siparişlerde soğuk zincir ürünleri ne yazık ki gönderilemiyor.
Eğer siz de markette zaman kaybetmeden ve yorulmadan alışveriş yapmak istiyorsanız, CarrefourSA Online Market uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.