Case Simulator 2 APK CS:Go oyuncuları için yapılmış loot box simülatörü. Kutu açma oyununda Counter Strike oyunundan öğeleri (silahlar, bıçaklar) topluyorsunuz.

Erkan Calp - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Case Simulator 2 APK, CS Go kutu açma simülatörü oyunu olarak Android Google Play’de yerini alan popüler bir yapım. CS Go oyuncularına özel hazırlanmış loot box simülatöründe kutulardan oyunun en ilgi gören silahları ve bıçakları çıkıyor. Gerçekten oyundaki kutuları açıyormuş gibi hissediyorsunuz.

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CS:GO kutularını satın almadan önce şansını denemek mi istiyorsunuz? Veya hiç para harcamadan CS:GO dijital öğe koleksiyoncusu gibi hissetmek mi istiyorsunuz? Kutu açmayı seviyorsanız, Case Simulator 2 loot box simülatörü tam size göre. Operation Snakebite, Riptide and Dreams & Nightmares gibi en yeni Counter Strike kutularını da içeriyor.

Kutu açma oyunu açtığınızda karşınıza 10 sekme çıkacak: Cases, Inventory, Contracts, Jackpot, Coinflip, Roulette, Shop, Collection, Upgrader ve Trading. Peki, bu sekmeler ne anlama geliyor?

Cases sekmesi, silah görünümlerinin kutusunu açacağınız yer. Kasaları açmaya başlamak için sağdaki simgesine dokunun ve açmak istediğinizi seçin. Inventory sekmesi, elde ettiğiniz tüm silahları depolandığı yer. Silah görünümlerini incelemek ve istemediklerinizi kaldırmak için bu sekmeyi kullanın. Contracts sekmesi, silah görünümlerini kaldırmak yerine takas etmeyi düşünüyorsanız açacağınız yer. Nadir bulunan bir silah almak için 10 silahınızı vermeniz gerekiyor.

Jackpot sekmesi, tamamen şansa bağlı silah görünümlerini açtığınız yer. Başlamak için makineye görünümleri ekleyin, zorluk seviyesini seçin ve döndürün. Büyük kazanacak ya da her şeyinizi kaybedeceksiniz! Coinflip sekmesi, silah görünümleriyle yarı yarıya düelloya girdiğiniz yer. Oynamak için Casino’ya girin ve “Play Coinflip”e basın. Casino butonunu kullanarak her zaman tekrar şansınızı deneyebilirsiniz.

Roulette sekmesine girdiğinizde karşınıza bir çark çıkacak. Üç renkten birine oynayın ve 14x’e kadar kazanın. Rulet oynamak için envanterinize gidip bazı görünümleri satarak elde edebileceğiniz mücevherlere ihtiyacınız var. Shop sekmesi, mücevherlerinizle silah veya bıçak alacağınız yer. Öğeler pahalıdır, akıllıca seçim yapmanızı öneririm.

Collection sekmesi, elde edilen her yeni silah buraya eklenir. Topladığınız silah görünümleriyle koleksiyonunuzun seviyesini yükseltebilirsiniz. Hepsi toplayabilir misiniz? Upgrader sekmesi, görünümlerinizin değerine değer katacağınız yer. Yükseltme işlemi sırasında görünümünüz yok olabilir; dikkat edin. Trading sekmesi, arkadaşlarınızla veya dünyanın her yerinden rastgele oyuncularla öğelerinizi takas ettiğiniz yer.

Oyundaki ganimet kutuları (loot box) CS:GO görünümleri, eldivenleri, silah görünümleri ve çok daha fazlasını içerir. Case Simulator 2’de bulunan silah görünümleri ve diğer öğeler Counter Strike Global Offensive oyununda kullanılamaz.