Cat And Granny APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 216 MB
- Üretici Nolodin Games LLC
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Cat And Granny APK, bir kedinin rolünü üstlendiğiniz bir Android simülasyon oyunudur.
Bir ev kedisini simüle ettiğiniz Cat And Granny APK'da, yaramaz kedi rolünü üstlenin ve evdeki tüm eşyaları düşürün. Akvaryumdaki balıkları çalacak, koltukları çizecek ve bulabildiğiniz her şeyi yere fırlatacaksınız. Birinci şahıs kamera açısından kedinizi kontrol edin ve eğlencenin sınırlarını zorlayın.
Cat And Granny - Cat Simulator oyununda, evde yalnız değilsiniz. Evin içerisindeki büyükanne, yaptığınız yaramazlıklardan sonra sizi yakalamaya çalışacaktır.
Kolay kontroller ve ilgi çekici grafiklere ev sahipliği yapan Cat And Granny APK, küçük yaştaki kullanıcılara hitap etmektedir. Görevleri içerisinde barındırmayan oyunda, genel olarak sadece evde gezinip, yaramazlık yapıyorsunuz.
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Bir kedinin gözünden görmenizi sağlayan ve eğlenceli bir deneyim sunan Cat And Granny APK'yı indirerek, siz de büyükannenin sabrını zorlayabilirsiniz.
Cat And Granny - Cat Simulator Oyunu Özellikleri
- Android kedi simülatörü
- Birinci şahıs bakış açısı
- Kırılabilir eşyalar ve sayısız şakalar
- Basit kontroller
- İlgi çekici grafikler