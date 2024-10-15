CCleaner APK, android telefonu hızlandırma, temizleme, optimize etme uygulamalarının başında geliyor. Türkçe dil desteği sunar ve kullanımı oldukça basittir.

Erkan Calp - 33 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

CCleaner APK, Android telefon temizleme programı denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan. CCleaner Android uygulaması, yavaşlayan Android telefonu hızlandırma, temizleme ve optimize etmede oldukça başarılıdır.

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Windows ve MAC tabanlı kişisel bilgisayarımızı optimize ederek ilk günkü haline döndüren popüler sistem bakım ve temizleme yazılımı CCleaner’ın Android cihazlar için hazırlanmış sürümüdür. Şu anda geliştirilme aşamasında olan uygulamayı hem akıllı telefon hem de tabletinizde kullanabilirsiniz.

CCleaner’ın mobil sürümü, tüm kullanıcıların rahatlıkla kullanabileceği oldukça sade tasarlanmış kullanıcı arayüzü ile geliyor. Tarayıcı geçmişini silme, uygulama ön belleğini temizleme, arama kayıtlarını ve kısa mesajları temizleme, istenmeyen uygulamaları hızlıca kaldırarak depolama alanı açma, işlemci, bellek, depolama alanı ve batarya seviyesini izleme beta sürümde kullanabileceğiniz özellikler arasında yer alıyor.

CCleaner’ı ilk açtığınızda Android cihazınızdaki kullanılan ve boş alanı gösteren ekran ile karşılıyorsunuz. “Analyze” butonuna dokunduğunuzda cihazınızdaki tüm veriler taranıyor ve ön bellek, tarayıcı geçmişi ve arama kayıtları ayrı ayrı ekranınıza yansıyor. O güne kadar kaç site gezdiğinizi, kaç arama gerçekleştirdiğinizi, uygulamaların kapladığı alanı görebiliyorsunuz. Kutucuğa dokunarak hepsini aynı anda temizlemeniz mümkün. Ayrıca Google Chrome, Skype ve YouTube gibi uygulamalar için de elle temizleme seçeneği mevcut.

Henüz geliştirilme aşamasında olan CCleaner, istenmeyen uygulamaları kolayca kaldırmanız için de seçenekler sunuyor. Sistem uygulamalarını ve sonradan yüklediğiniz uygulamaları ayrı ayrı görebiliyorsunuz. RAM, depolama ve pil seviyesi gibi temel sistem kaynakları hakkında da bilgi alabiliyorsunuz.

CCleaner Android Özellikleri

​ Optimize etme, temizleme - Android telefonunuzu hızlandırın ve gereksiz dosyaları güvenle temizleyin. Uygulama önbelleğini, indirme klasörlerini, tarayıcı geçmişini, pano içeriğini ve daha fazlasını temizleyin.

Optimize etme, temizleme - Android telefonunuzu hızlandırın ve gereksiz dosyaları güvenle temizleyin. Uygulama önbelleğini, indirme klasörlerini, tarayıcı geçmişini, pano içeriğini ve daha fazlasını temizleyin. Depolama alanı yer açma - Değerli depolama alanını analiz eder ve optimize eder. Birden fazla istenmeyen uygulamayı hızlı ve kolay bir şekilde kaldırın. Eski ve artık dosyalar gibi gereksiz dosyaları kaldırın.

Android telefon hızlandırma - Görev Sonlandırıcı (RAM Booster) ile çalışan görevleri hızla durdurun ve belleği temizleyin. Uygulama Hazırda Bekletme özelliği, uygulamaların siz açana kadar arka planda çalışmasını durdurur.

Performansı ve pil ömrünü artırma - Kullanmadığınız işlevleri devre dışı bırakın. RAM’i temizleyin. Ev, iş, araba gibi pil kullanımını otomatik olarak ayarlamak için profiller ayarlayın.

Uygulamaların etkisini analiz etme - Tek tek uygulamaların cihazınız üzerindeki etkisini belirler. Hangi uygulamaların mobil veri kullanımını artırdığını kontrol edin. Pilinizi tüketen uygulamaları bulun. Uygulama Yöneticisi ile kullanılmayan uygulamaları keşfedin.

Fotoğraf depolamayı optimize eder - Benzer, eski ve düşük kaliteli (çok parlak, karanlık veya odaklanmamış) fotoğrafları bulun ve kaldırın. Düşük, orta, yüksek ve sıkı dosya sıkıştırma ile dosya boyutlarını optimize eder ve orijinalleri bulut depolama alanına taşıyın. Mesajlaşma uygulamalarındaki fotoğrafları silin.

Sisteminizi izler - İşlemci (CPU) kulanımını kontrol edin. Bellek (RAM) ve dahili depolama alanınızı denetim altına alın. Pil seviyenizi ve sıcaklığınızı kontrol edin.

Kullanımı kolay - Sadece birkaç dokunuşla Android telefonunuzu optimize edin. Gezinmesi kolay, basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü. Düşük RAM ve CPU kullanımıyla hızlı, kompakt ve verimli. En çok beğendiğiniz renk temasını seçin.

CCleaner Pro APK

CCleaner Android Pro, uygulamanın ücretli sürümüdür. CCleaner Pro APK olarak indirmemenizi tavsiye ederiz. Uygulamanın ana arayüzündeki yükseltme (upgrade) rozetine dokunarak CCleaner Pro’ya yükseltebilirsiniz. CCleaner Pro ile şu premium özelliklerden faydalanırsınız: