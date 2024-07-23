Zincirle birbirine bağlı karakterlerden birini kontrol ederek cehennemden kaçmaya çalıştığınız Chained Together ile arkadaşlık bağlarınız tehlike altında.

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Anegar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Chained Together benzersiz bir platform oyunudur. Oyuncular cehennemin derinliklerinden kaçmak için zincirlenmiş arkadaşlarıyla birlikte zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk dikkatli koordinasyon ve sabır gerektirir. Her sıçrama, zincirlenmiş diğer oyuncuların hareketlerini de etkiler. Bu da oyunun zorluk seviyesini ve iş birliği gereksinimini artırır.

Tek oyunculu ve çok oyunculu modları destekleyen bu oyunda kendi başınıza ya da çok oyunculu modda arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyunda her biri benzersiz zorluklar sunan çeşitli dünyalar bulunmaktadır. Farklı dünyalarda ilerlerken platformları aşmak ve yüksek yerlerden düşmemek için arkadaşlarımız ile iş birliği yapmak zorundayız. Oyunu tek başınıza da oynayabilirsiniz ancak arkadaşlarla oynamanın verdiği keyfi asla vermeyecektir.

Chained Together İndir

Hemen Chained Together indirin ve cehennemin derinliklerinden zincirli arkadaşlarınızla birlikte kaçın. Zirveye ulaşmak için benzersiz bir çaba göstermeniz gerekiyor. Peki siz ve arkadaşlarınız koordine olup anlaşarak bu zorlukların üstesinden gelebilecek misiniz?

Chained Together Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8/10/11 (64-Bit)

: Windows 8/10/11 (64-Bit) İşlemci : Intel Core i5-6600@ 3.1 GHz ya da AMD R5 1600X @ 3.5 GHz ya da eş değer

: Intel Core i5-6600@ 3.1 GHz ya da AMD R5 1600X @ 3.5 GHz ya da eş değer Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da eş değeri

: NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da eş değeri Depolama : 6 GB kullanılabilir alan

: 6 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Çevrimiçi oynamak için yüksek hızlı bir internet bağlantısı ve oyuncular arasında iyi bir bağlantı gereklidir