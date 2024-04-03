Content Warning ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor. Content Warning sizi hem güldürecek hem de korkutacak.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Skog, Zorro, Wilnyl, Philip ve thePetHen tarafından geliştirilen; Landfall Publishing tarafından yayınlanan Content Warning 1 Nisan 2024 yılında yayınlandı. 1 Nisan’a özel olarak bedava çıkan oyunu eğer ücretsiz kaptıysanız ne ala. Ancak sonrasında oyun ücretli olarak satılmaya başladı. Son derece eğlenceli bir yapısı olan Content Warning epey farklı bir oyun

Oyunda arkadaşlarımız ile birlikte çeşitli korkunç olayları video kaydına alıp internette yayınlayarak ünlü olmaya çalışıyoruz. Korkunç olayları kaydetmek ise epey zor. Arkadaşlarınız ile birlikte organize olmalı ve uyumlu bir şekilde ilerlemelisiniz. Sesli iletişim bu oyunda çok önemli. Oyun pek çok açıdan 2023’ün sürpriz ismi Lethal Company’ye benziyor. Eminiz ki Content Warning Lethal Company’den epey ilham alarak bu oyunu geliştirmiştir.

Content Warning İndir

Hemen Content Warning indirin ve arkadaşlarınızla birlikte hem korkun hem de eğlenin.

Content Warning Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Win 10

: Win 10 İşlemci : Intel Core i5 @ 2.5 GHz ya da eş değeri

: Intel Core i5 @ 2.5 GHz ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 ti ya da AMD R9 380

: NVIDIA GeForce GTX 1050 ti ya da AMD R9 380 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 4 GB kullanılabilir alan

: 4 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Sadece 64 bit sistemlerde çalışabilir