Content Warning
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici skog
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Content Warning ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor. Content Warning sizi hem güldürecek hem de korkutacak.
Skog, Zorro, Wilnyl, Philip ve thePetHen tarafından geliştirilen; Landfall Publishing tarafından yayınlanan Content Warning 1 Nisan 2024 yılında yayınlandı. 1 Nisan’a özel olarak bedava çıkan oyunu eğer ücretsiz kaptıysanız ne ala. Ancak sonrasında oyun ücretli olarak satılmaya başladı. Son derece eğlenceli bir yapısı olan Content Warning epey farklı bir oyun
Oyunda arkadaşlarımız ile birlikte çeşitli korkunç olayları video kaydına alıp internette yayınlayarak ünlü olmaya çalışıyoruz. Korkunç olayları kaydetmek ise epey zor. Arkadaşlarınız ile birlikte organize olmalı ve uyumlu bir şekilde ilerlemelisiniz. Sesli iletişim bu oyunda çok önemli. Oyun pek çok açıdan 2023’ün sürpriz ismi Lethal Company’ye benziyor. Eminiz ki Content Warning Lethal Company’den epey ilham alarak bu oyunu geliştirmiştir.
Content Warning İndir
Hemen Content Warning indirin ve arkadaşlarınızla birlikte hem korkun hem de eğlenin.
Content Warning Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Win 10
- İşlemci: Intel Core i5 @ 2.5 GHz ya da eş değeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 ti ya da AMD R9 380
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Sadece 64 bit sistemlerde çalışabilir
Arkadaşlarla oynaması çok keyifli
Farklı bir oynanış
Oyunda fizik iyi kullanılmış
Sistem gereksinimleri böyle bir oyun için çok fazla
Oynamak için arkadaşlara ihtiyacınız var
Bu tarz grafikler herkese hitap etmeyebilir
Eğer yeterince içerik ile desteklenmezse kısa sürede unutulacak bir yapım