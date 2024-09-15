Android motosiklet oyunları arasında yer alan Cidade do Grau APK'da, teslimatlar yapın ve açık dünyada motosiklet sürün!

Berkcan Aktürk - 34 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cidade do Grau APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir motosiklet simülasyonudur. Sadece boş yollarda motosiklet sürmenin yanı sıra çeşitli görevleri yapabilir ve para kazanarak motorunuzu geliştirebilirsiniz. Brezilya'nın eşsiz sokaklarında motosikletinizi sürün, kuryelik işleri yapın ve dinamik şehir ortamında akrobatik hareketler yapın.

Basit ve kolay anlaşılır kontroller sayesinde rahatça adapte olabilirsiniz. Gaz ve fren kombinasyonlarının haricinde, sağ ve sol pedalı yönetebilirsiniz. Vites geçişlerinizi yönetin ve gerçek hayata benzer kontrolleri deneyimleyin.

Yaptığınız görevlerden ve çeşitli hareketlerden kazandığınız paralarla özelleştirmelerinizi yapabilirsiniz. Sadece motorunuzu değil, aynı zamanda karakterinizi de kişiselleştirin. Radikal motosiklet tasarımlarından şık kıyafetlere kadar her seçenek arasından seçim yapın.

Cidade do Grau APK İndir

Geniş harita üzerinde her alan açık değildir. Bazı bölgeleri ve mahalleleri Cidade do Grau APK'da ilerledikçe keşfedeceksiniz. İlerledikçe yeni bölgelerin kilidini açın, gizli sırları ve keşfedilmemiş alanları ortaya çıkarın.

Siz de Cidade do Grau APK indirin ve paket görevlerini gerçekleştirin, akrobatik hareketler yapın ve motorunuzu özelleştirin!