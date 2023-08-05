City Car Parking Simulator, zorlu park etme görevleriyle beraber, oyuncuya serbest bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zorlu park etme görevleri ve ilgi çekici bir sürüş deneyimi yaşayacağınız City Car Parking Simulator'da, özelleştirebileceğiniz arabaların keyfini çıkarabilirsiniz. Ortalama grafiklere sahip City Car Parking Simulator, otomobil simülasyon oyunlarını seven oyuncular için güzel bir seçim olacaktır.

11 Temmuz'da piyasaya sürülen City Car Parking Simulator, gerçekçi bir sürüş hissiyatını oyuncuya sunuyor. Sadece görevleri yapıp yarışmakla kalmayıp, kendi aracınızla şehirde rahatça dolaşabilirsiniz. Neredeyse aracın her şeyini özelleştirebildiğiniz bu oyunda, tekerleklerden araç rengine, spoilerlardan tasarımlara kadar birçok şeyi ayarlayabilirsiniz.

İyi bir şekilde tasarlanmış trafik sistemi ile birlikte, şehirdeki diğer araçlarla etkileşime girebilirsiniz. Yaptığınız görevlerden topladığınız paralarla yeni araçlar, özelleştirilebilir aletler satın alabilirsiniz. City Car Parking Simulator'da, ayrıca bir benzin istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardan biten benzininizi geri doldurun ve yolunuza hız kesmeden devam edin.

City Car Parking Simulator İndir

Şehirde korkusuz bir şekilde dolaşın ve drift atın. Eğer aracınız hasar alırsa tamir istasyonuna giderek gerekli yardımları ve tamir işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşamak istiyorsanız City Car Parking Simulator indirin ve istediğiniz şekilde aracınızı özelleştirin.

City Car Parking Simulator Sistem Gereksinimleri