Clothing Store Simulator APK, kendi giyim mağazanızı oluşturup özelleştirebileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Clothing Store Simulator'ın Windows sürümünden sonra piyasaya sürülen ve oyuncular tarafından beğenilen Clothing Store Simulator APK'da, kendi giyim mağazanızı oluşturun ve en yeni ürünleri müşterilerinize ulaştırın. Pantolon, tişört, palto ve aklınıza gelebilecek her türden giysiyi stok halinde satın alarak, raflarınıza koyabilirsiniz.

Tabii ki yapacağınız ilk iş, mağazanızı dekore etmek ve özelleştirmek olacaktır. Tarzınızı yansıtan temaları, renkleri ve sadeliği uygulayarak mükemmel bir mağaza yaratabilirsiniz.

Seçiçi müşterileriniz için en özel giysileri bile satın almalısınız. Üzerine kar koyarak sattığınız ürünlerin fiyatını siz belirleyin, raflara ekleyin ve envanterinizdeki stok bilgisini güncel tutun. Pazardaki trend ürünler hakkında bilgi sahibi olmak için bilgisayarınızı kullanabilir ve fazla müşteri çekebilirsiniz.

Clothing Store Simulator APK İndir

Hayallerinizdeki giyim mağazanısını oluşturmaya hazır mısınız? Grafikleri ve oynanışıyla tatmin edici bir simülasyon deneyimi sunan Clothing Store Simulator APK'yı indirerek, siz de kendi butiğinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Clothing Store Simulator APK Oyunu Özellikleri