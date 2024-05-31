Mobil oyunculara inşaat işlerini kapsamlı bir şekilde sunan Construction Simulator 4 APK, içerisinde pek çok markayı ve makineyi barındıran bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Construction Simulator 4 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. İnşaat simülatörü olarak karşımıza çıkan Construction Simulator 4, içerisinde 100'den fazla inşaat işini barındırmaktadır. Tek oyunculu modun yanı sıra 2 kişilik çok oyunculu modu da oyunculara sunan bu oyunda, inşaat makinelerini kullanın ve işleri mükemmel bir şekilde tamamlayın.

Daha önce görülmemiş bir haritada 3 adet bögeyi keşfedeceksiniz. Bölgeler içerisindeki inşaat görevlerini tamamlamak ve benzersiz hikayeleri deneyimlemek istiyorsanız, kesinlikle Construction Simulator 4 APK'yı denemelisiniz.

Atlas, BELL, MAN, MEILLER Kipper, STILL ve daha birçok lisanslı ortağı içerisinde barındıran Construction Simulator 4 APK'da, 80'den fazla araç, makine ve eklenti bulunuyor.

Construction Simulator 4 APK İndir

Kanada'nın eşsiz manzaralarında işlerinizi tamamlayacaksınız. Pek çok inşaat işini yapın, para kazanın ve yeni makinaların kilidini açın. Yeri kazın, yerleştirmeleri yapın ve vinç işlerini gerçekleştirin.

Bir önceki oyunu olan Construction Simulator 3'den pek de bir farkı bulunmayan bu oyun, grafik, mekanik ve içerik anlamında benzer bir yapıya sahiptir. Lakin tabii ki de farklı ve güzel yanları da çokça mevcuttur.

Siz de Construction Simulator 4 APK indirin ve Android cihazlarınızda inşaat simülatörü deneyimi yaşayın!