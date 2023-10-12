Party Animals
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 8000.00 MB
- Üretici Recreate Games
-
Party Animals ile şirin mi şirin bir oyuna hazır mısınız? Kedicikler ve yavru köpeklerle dolu bu oyunda çok eğleneceksiniz.
Recreate Games tarafından geliştirilen ve Source Technology tarafından yayınlanan Party Animals 2023 yılında yayınlandı. Çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz olan bu oyunda köpekler, kediler ve diğer pek çok sevimli tüylü hayvanlar bulunuyor.
Karakterinizi hareket ettirerek rakip oyuncuyu sahneden atmaya çalıştığınız bu oyun bağımlılık yapıcı bir oynanışa sahiptir. Her bir hayvanın kendine özgü oynanışı vardır ve siz de eğlenceli mekanikleri kullanarak sahneden diğer oyuncuları atmaya çalışıyorsunuz. Oyundaki temel amacımız sahnedeki tüm rakiplerimizi aşağı atmak.
Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz sevimli ve eğlenceli bir oyun arıyorsanız Party Animals tam size göre. Tekrar oynanabilirliği aşırı yüksek olan bu oyun keyifli vakit geçirmek isteyenler için uygun bir yapım.
Party Animals İndir
Siz de hemen Party Animals indirin ve doyasıya eğlenmeye başlayın. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla oynayın ve keyifli vakit geçirin.
Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar
Arkadaşlarınız ziyarete geldiğinde ya da ailenizle birlikte oynayabileceğiniz güzel oyunlar arıyorsanız tam da yerine geldiniz! Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz en iyi oyunlar listemizde, local multiplayer oyunların en iyilerini listeledik ve az da olsun onlar hakkında bilgi vermeyi es geçmedik.
Party Animals Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10, 64-bit / Windows 11, 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5 / AMD equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 750-Ti / AMD RX 550, 2GB VRam
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Eğlenceli oyun yapısı
Aşırı sevimli görseller
Tekrar oynanabilirliği epey yüksek
Bağımlılık yapan oyun yapısı
Arkadaşlarla oynaması epey keyifli
Oyunda çeşitli buglar mevcut
Server sıkıntıları var