Party Animals ile şirin mi şirin bir oyuna hazır mısınız? Kedicikler ve yavru köpeklerle dolu bu oyunda çok eğleneceksiniz.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Recreate Games tarafından geliştirilen ve Source Technology tarafından yayınlanan Party Animals 2023 yılında yayınlandı. Çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz olan bu oyunda köpekler, kediler ve diğer pek çok sevimli tüylü hayvanlar bulunuyor.

Karakterinizi hareket ettirerek rakip oyuncuyu sahneden atmaya çalıştığınız bu oyun bağımlılık yapıcı bir oynanışa sahiptir. Her bir hayvanın kendine özgü oynanışı vardır ve siz de eğlenceli mekanikleri kullanarak sahneden diğer oyuncuları atmaya çalışıyorsunuz. Oyundaki temel amacımız sahnedeki tüm rakiplerimizi aşağı atmak.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz sevimli ve eğlenceli bir oyun arıyorsanız Party Animals tam size göre. Tekrar oynanabilirliği aşırı yüksek olan bu oyun keyifli vakit geçirmek isteyenler için uygun bir yapım.

Party Animals İndir

Siz de hemen Party Animals indirin ve doyasıya eğlenmeye başlayın. Dilerseniz tek başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla oynayın ve keyifli vakit geçirin.

Party Animals Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10, 64-bit / Windows 11, 64-bit

: Windows 10, 64-bit / Windows 11, 64-bit İşlemci : Intel Core i5 / AMD equivalent

: Intel Core i5 / AMD equivalent Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 750-Ti / AMD RX 550, 2GB VRam

: NVIDIA GTX 750-Ti / AMD RX 550, 2GB VRam DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 8 GB kullanılabilir alan