Crash Drive 3, çok oyunculu açık dünya yarış oyunu.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Araba dublörlük oyun alanına hazır mısınız? Bu çapraz platform çok oyunculu, serbest sürüş oyununda eğlenceyi yaşayın! Devasa büyüklükte açık dünyada canavar kamyonlar, tanklar ve daha nice şaşırtıcı araçları sürün. Seviye atlayın, etkinliklere katılın, para kazanın, yeni arabaların kilidini açın ve sıraları keşfedin… Crash Drive geri döndü!

Crash Drive 3 İndir

Devasa plaj topunu yok edin, hırsızları polis olarak yakalayın veya kralın tacını çalın, bnular bu oyunun sunduğu 10 eğlenceli oyun etkinliğinden sadece birkaçı. Bu rastgele rekabetçi etkinliklere katılın, en fazla parayı kazanmak için rakiplerinizi yenin ve harika yeni arabalar veya özelleştirmeleri alın.

Nitro güçlendirmeleri kullanarak arabanın nitro kapasitesini artırın, en yüksek hızda sürerek sınırları zorlayın. Arabanın tüm istatistiklerini maksimuma çekmek oyuncu seviyenizi yükselterek yeni arabalar veya özelleştirmeler almanıza olanak tanır. 50’den fazla araç toplayın ve arabanızı değişik antenler, güçlendireler ve üzerinde adınızın yazdığı benzersiz plakalarla özelleştirin. Prestij kazanmak ve gerçek Crash Drive 3 patronunun kim olduğunu göstermek için maksimum oyuncu seviyesine ulaşın. Altın arabayı alın!

Dünyalar kadar! Serbestçe sürün ve sınırsız, çeşitli açık dünyayı rahatça keşfedin. Aya bir roket uçurun, ormandaki kralın kalesine saldırın, vahşi batı kanyonlarında barlara girin veya kutuplarda buzda drift yapma eğlencesini yaşayın. Buz gibi soğuk bitti mi? Tropiklere rahatlatıcı bir feribot yolculuğuna ne dersiniz? Her alan benzersizdir ve gizli alanlar, koleksiyonlar ve özel paskalya yumurtalarıyla doludur. Bu dünyayı keşfetmeyi hiç bitiremeyeceğinizi düşünebilirsiniz.

Puan kazanmak ve savaş arenalarına hükmetmek için gökyüzü arenasından rakipleri havaya uçurun veya çarpın. Her biri benzersiz oynama tarzına sahip yeni tanklar almak için kazanın. Heyecan verici tank savaşları modunda çok eğlenceksiniz!

Arkadaşlarınızın hangi platformda oynadığı önemli değil, çapraz platform çok oyunculu destek sayesinde her zaman birlikte oynayabilirsiniz. İnternet bağlantınız olmadığında tamamen tek oyunculu modda çevrimdışı oynayabilirsiniz.