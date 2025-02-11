Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 97 MB
- Üretici LIVDG LIMITED
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Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK, mobil cihazlarınız için geliştirilen bir Dalgona şeker oyma simülasyonudur.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK, Dalgona şeker oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Netfilix'in Squid Game dizisiyle birlikte popülerleşen şeker oyma oyunu, oyunculara zorlu ve bir o kadar da eğlenceli seviyeler sunmaktadır.
Oyunun her ne kadar fazla bir modu bulunmasa da, kapsamlı seviye yapısıyla birlikte eksiğini kapatmaktadır. Her seviyede daha zorlu şekerleri kesecek ve içerisindeki şekli bozmadan çıkarmaya çalışacaksınız.
Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK'da, petekli kurabiyelerden farklı şekiller çıkarın ve sonucunda yeni seviyelere adım atın. Oyunun oynanışından bahsedecek olursak; her şekerin içerisinde farklı farklı semboller bulunuyor ve bunları bozmadan çıkarmanız gerekiyor.
Squid Game Benzeri Diziler ve Filmler
Squid Game benzeri diziler ve filmler izleyerek uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. İşte Squid Game tarzı dizi ve film önerileri!
Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK İndir
Basit arayüzüyle birlikte ön plana çıkan Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK'yı indirerek, siz de şekerin içerisindeki şekilleri kesin ve yeni seviyelerin zorluğuna kendinizi hazırlayın.
Kalp, yıldız, şemsiye, kedi ve daha birçok sembol kurabiyelerin içerisinde bulunmaktadır. Şekerden şekilleri ayırın ve mükemmel eğlenceli anları deneyimleyin.
Squid Game dizisi, Dalgona şeker oyma oyununu popüler hale getiren en büyük etkendir. Eskinin sevilen sokak oyunlarını mobil cihazlarınızda oynamak, elbette hem eski günleri aklınıza getiriyor hem de eğlenceli anlar yaşatıyor.