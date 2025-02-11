Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK, mobil cihazlarınız için geliştirilen bir Dalgona şeker oyma simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK, Dalgona şeker oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Netfilix'in Squid Game dizisiyle birlikte popülerleşen şeker oyma oyunu, oyunculara zorlu ve bir o kadar da eğlenceli seviyeler sunmaktadır.

Oyunun her ne kadar fazla bir modu bulunmasa da, kapsamlı seviye yapısıyla birlikte eksiğini kapatmaktadır. Her seviyede daha zorlu şekerleri kesecek ve içerisindeki şekli bozmadan çıkarmaya çalışacaksınız.

Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK'da, petekli kurabiyelerden farklı şekiller çıkarın ve sonucunda yeni seviyelere adım atın. Oyunun oynanışından bahsedecek olursak; her şekerin içerisinde farklı farklı semboller bulunuyor ve bunları bozmadan çıkarmanız gerekiyor.

Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK İndir

Basit arayüzüyle birlikte ön plana çıkan Dalgona Candy Honeycomb Cookie APK'yı indirerek, siz de şekerin içerisindeki şekilleri kesin ve yeni seviyelerin zorluğuna kendinizi hazırlayın.

Kalp, yıldız, şemsiye, kedi ve daha birçok sembol kurabiyelerin içerisinde bulunmaktadır. Şekerden şekilleri ayırın ve mükemmel eğlenceli anları deneyimleyin.

Squid Game dizisi, Dalgona şeker oyma oyununu popüler hale getiren en büyük etkendir. Eskinin sevilen sokak oyunlarını mobil cihazlarınızda oynamak, elbette hem eski günleri aklınıza getiriyor hem de eğlenceli anlar yaşatıyor.