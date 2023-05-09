Doki Doki Literature Club
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 350.00 MB
- Üretici Team Salvato
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Görsel roman türündeki en iyi yapımlardan biri olan Doki Doki Literature Club bazı özelliklerinden ötürü oldukça farklı bir yapımdır.
Doki Doki Literature Club, Team Salvato tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir görsel roman oyunudur. Pek çok anime kızının bulunduğu bu oyun diğer görsel roman tarzındaki yapımlardan biraz farklıdır.
Doki Doki Literature Club, bir lise öğrencisinin kulüp çalışmalarına katılıp dört kız ile yakınlaşmasını konu alan bir oyun. Sayori, Yuri, Natsuki ve Monika ismindeki bu kızlar görünüşleri itibariyle oldukça sevimlidir.
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Görsel roman türündeki en iyi yapımlardan biri olan Doki Doki Literature Club bazı özelliklerinden ötürü oldukça farklı bir yapımdır. Öyle ki, oyunun bazı kırılma anları var ki tüylerinizi diken diken edecek türden. Tatlı ve sevimli bir oyun oynarken birdenbire kendinizi bambaşka bir ruh halinde bulabiliyorsunuz.
Doki Doki Literature Club hakkında daha fazla bilgi vermek spoiler gibi olacağından oyunun hikayesi hakkında olabildiğince çok az şey anlatmakta fayda var. Oyunu bizzat kendiniz tecrübe etmelisiniz. Oyuncunun deneyimi ile bir anlam kazanan bu oyunu anime kızlarına ve görsel roman tarzındaki oyunlara ilgisi olan herkese şiddetle tavsiye ediyoruz.
Doki Doki Literature Club Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: 1.8GHz Dual-Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Entegre bir grafik kartı
- Depolama: 350 MB kullanılabilir alan
Sevimli anime kızları
Farklı bir hikaye
Vurucu son
Ücretsiz
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