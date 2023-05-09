Görsel roman türündeki en iyi yapımlardan biri olan Doki Doki Literature Club bazı özelliklerinden ötürü oldukça farklı bir yapımdır.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Doki Doki Literature Club, Team Salvato tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir görsel roman oyunudur. Pek çok anime kızının bulunduğu bu oyun diğer görsel roman tarzındaki yapımlardan biraz farklıdır.

Doki Doki Literature Club, bir lise öğrencisinin kulüp çalışmalarına katılıp dört kız ile yakınlaşmasını konu alan bir oyun. Sayori, Yuri, Natsuki ve Monika ismindeki bu kızlar görünüşleri itibariyle oldukça sevimlidir.

Doki Doki Literature Club İndir

Görsel roman türündeki en iyi yapımlardan biri olan Doki Doki Literature Club bazı özelliklerinden ötürü oldukça farklı bir yapımdır. Öyle ki, oyunun bazı kırılma anları var ki tüylerinizi diken diken edecek türden. Tatlı ve sevimli bir oyun oynarken birdenbire kendinizi bambaşka bir ruh halinde bulabiliyorsunuz.

Doki Doki Literature Club hakkında daha fazla bilgi vermek spoiler gibi olacağından oyunun hikayesi hakkında olabildiğince çok az şey anlatmakta fayda var. Oyunu bizzat kendiniz tecrübe etmelisiniz. Oyuncunun deneyimi ile bir anlam kazanan bu oyunu anime kızlarına ve görsel roman tarzındaki oyunlara ilgisi olan herkese şiddetle tavsiye ediyoruz.

Doki Doki Literature Club Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : 1.8GHz Dual-Core CPU

: 1.8GHz Dual-Core CPU Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Entegre bir grafik kartı

: Entegre bir grafik kartı Depolama: 350 MB kullanılabilir alan