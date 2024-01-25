DOP Riddle, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DOP Riddle, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz görselliğe dayalı bir bulmaca oyunudur. Oyunda size bazı görseller verilir ve bu görsellerdeki mantıksal olayları çözmeniz hedeflenir. Bu bir vazo, lamba veya kadının taktığı gözlük bile olabilir. Bunu tahmin etmek yaratıcılığınıza kalmıştır.

Her bölüm birbirinden farklıdır ve gittikçe zorlaşmaktadır çözerken beyninizin yandığını hissedebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; fotoğraftaki adamı bulabilmek için kayaları silmeniz gerekecektir veya civcivi bulabilmek için doğru yumurtayı silmeniz... Bunu hayal etmek tamamen sizin hayal gücünüze bağlıdır.

Bu tür mantıksal bulmaca oyunları, her yaşa uygun bir yapıya sahip olduğu için çocuklar üzerinde oldukça etkilidir. Oyunu oynarken hem mantıksal zekanız gelişir, hem de gerçek hayatta ne ile karşılaşacağınızın provasını yaparsınız.

Dop Riddle İndir

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz, her bölümde zihninizin farklı parçasını kullanmanızı gerektiren ve doyasıya eğleneceğiniz bir bulmaca oyunu arıyorsanız, DOP Riddle APK indirin ve siz de bu maceranın parçası olun.

Dop Riddle Özellikleri