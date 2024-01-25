DOP Riddle
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 104 MB
- Üretici TVC Global., Ltd
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DOP Riddle, akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.
DOP Riddle, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz görselliğe dayalı bir bulmaca oyunudur. Oyunda size bazı görseller verilir ve bu görsellerdeki mantıksal olayları çözmeniz hedeflenir. Bu bir vazo, lamba veya kadının taktığı gözlük bile olabilir. Bunu tahmin etmek yaratıcılığınıza kalmıştır.
Her bölüm birbirinden farklıdır ve gittikçe zorlaşmaktadır çözerken beyninizin yandığını hissedebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; fotoğraftaki adamı bulabilmek için kayaları silmeniz gerekecektir veya civcivi bulabilmek için doğru yumurtayı silmeniz... Bunu hayal etmek tamamen sizin hayal gücünüze bağlıdır.
Bu tür mantıksal bulmaca oyunları, her yaşa uygun bir yapıya sahip olduğu için çocuklar üzerinde oldukça etkilidir. Oyunu oynarken hem mantıksal zekanız gelişir, hem de gerçek hayatta ne ile karşılaşacağınızın provasını yaparsınız.
Dop Riddle İndir
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz, her bölümde zihninizin farklı parçasını kullanmanızı gerektiren ve doyasıya eğleneceğiniz bir bulmaca oyunu arıyorsanız, DOP Riddle APK indirin ve siz de bu maceranın parçası olun.
Dop Riddle Özellikleri
- Görsele dayalı bulmaca deneyimi
- 200'den fazla zorlu seviye
- Mantıksal düşünme becerisi geliştirme
- Ücretsiz ve internetsiz oynama
- Basit grafikler