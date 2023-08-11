Drama Live APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 18.00 MB
- Üretici Sneig
-
Drama Live APK, farklı hizmet sağlayıcılarının içeriğine erişme özelliği haricinde, canlı yayın ve diğer niteliklerdeki içeriklere erişme şansı sunuyor.
Drama Live APK, kullanıcıların canlı yayınlar dahil olmak üzere, birçok farklı türdeki video biçimi oynatmasına olanak tanıyor. Yalnızca video ve canlı yayın izlemekle kalmayıp, Drama Live içerisinde müzik de dinleyebiliyorsunuz. Evinizden istediğiniz canlı yayınları ve videoları izlemenize imkan sağlayan Drama Live'da, evinizden film izleyebilir ve büyük ekran keyfini yaşayabilirsiniz.
Aslında Drama Live APK, hizmet sağlayıcılarının içeriklerini Xtream, M3U ve FG kodlarını kullanarak yayınlamanıza ve izlemenize izin veren bir IPTV oynatıcısıdır.
Drama Live APK İndir
Drama Live içerisinde, arka planda oynatma, favori kanallarınızı belirleme, sohbet etme ve istediğiniz şeyi kolayca bulmak için arama yapabiliyorsunuz. Tabii sadece bunlarla kalmayıp, birçok özelliğe de erişim sağlayabilirsiniz. Pek çok video kalitesine sahip olan Drama Live'da, SD, HD, FHD ve 4k gibi kalitelerde video oynatabilirsiniz.
Kullanımı ve arayüzü basit olan Drama Live APK indirin, siz de istediğiniz kanallara 4k bir şekilde erişim sağlayın.
Drama Live APK Özellikleri
- Yüksek video kalitesine sahip dahili Hızlı video ve IPTV oynatıcı.
- Tek kanal için çoklu kalite desteği (SD HD FHD 4K).
- Varsayılan video kalitesini seçme özelliği.
- Favori kanallar listesi oluşturma ve düzenleme.
- Video, Ses, Canlı, VOD, IPTV oynatıcı.
- Aynı anda birkaç video oynatın.
- Arka planda oynatma özelliği.
- İzlerken genel ve özel sohbet.
- Bir kanal için birden fazla sunucu desteği.
- Ses parçası seçimi.
- Yalnızca ses modunu oynatma özelliği.
- Uygulma açılışında seçtiğiniz kanal açılsın.
- Kullanıcı dostu basit tasarım.
- Kanalların ızgara veya liste görünümünü ayarlayın.
- m3u dosyasından istek başlıklarını destekleme
- Çalma listelerindeki istediğiniz kanalı hızla arayın.