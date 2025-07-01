Emlaksitem APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz kapsamlı bir emlak alım-satım uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Güncel emlak ilanlarına bakabileceğiniz Emlaksitem APK, bölgenize özel ilanları da içerisinde barındırmaktadır. Reidans, yazlık, daire, işyeri, tarım alanı ve villa gibi birçok seçenek arasından istediğinizi seçerek arama yapabilir ve tüm ilanları görüntüleyebilirsiniz.

Kriterlerinize göre arama yaptıktan sonra ister liste şeklinde isterseniz de konum üzerinden ilanları kontrol edebiirsiniz. Harita ekranında kolayca görebileceğiniz ilanlar, size hem evin konumunu hem de fiyatını en iyi şekilde sunmaktadır.

Sadece ilanlara bakmak değil, aynı zamanda kendi ilanlarınızı oluşturabilir ve mülkünüzü satışa çıkarabilirsiniz. Emlağınızı satışa çıkarmadan önce değerini öğrenmek ve doğru bir fiyatla satışa çıkarmak istiyorsanız, Emlaksitem APK'nın emlağınıza biçtiği değerden yararlanabilirsiniz.

Emlaksitem APK İndir

Emlaksitem uygulaması, kullanıcılara farklı olarak birçok ticaret seçeneği sunmaktadır. Alım-satım veya kiralama işlemlerinizin yanı sıra: kat karşılığı arsa, tarım alanları, çiftlik, dağ evi kiralama ve daha birçok alanda sizlere hizmet vermektedir.

Siz de Emlaksitem APK indirin ve emlak alım-satım işlemlerinizi en güvenli şekilde tamamlayın!

Emlaksitem Uygulaması Özellikleri