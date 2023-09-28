Empire of Sin
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici Romero Games
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Empire of Sin ile kendi suç imparatorluğunuzu yaratın. Empire of Sin indirin ve yeraltı dünyasının efendisi olun.
Romero Games tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Empire of Sin sıra tabanlı bir strateji ve rol yapma oyunudur. İçki yasaklarının olduğu 1920'ler Chicago'sunda geçen bu oyunda amacımız çete kurmak.
Gerçek kişilerden ilham alınmış çete patronundan birinin yerine geçin ve suç imparatorluğunuzu inşa etmeye başlayın. Oynayış tarzınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Dilerseniz sokakları kana bulayabilir dilerseniz de insanları kandırabilirsiniz. Nasıl ilerleyeceğiniz ve yükseleceğiniz tamamen size kalmış.
Oyunda yapabileceğiniz pek çok şey vardır. Para kazanmak için içki fabrikaları, kumarhaneler, genelevler ve barlar açabilirsiniz. Kendi bölgenizi korumak ve para kazanmak bu oyunda oldukça büyük bir önem taşıyor.
Oyundaki temel amacımız ise Chicago'nun beş bölgesini kontrol altına almaktır. Tek kişilik bir tecrübe sunan Empire of Sin mafya oyunlarını ve sıra tabanlı ilerleyişi seven kişilere hitap eden bir yapım.
Empire of Sin İndir
Hemen Empire of Sin indirin ve kendi suç imparatorluğunuzun yükselişini izlemeye başlayın.
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Mafia serisi oldukça özel bir seri. Hikayeli TPS oyunu sevenlerin muhakkak oynaması gereken bu seri geçmişten günümüze kadar uzanan köklü bir yapım.
Empire of Sin Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 bit ya da Windows 10 Home 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3-530 ya da AMD® Phenom II X3 720
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 460 (1GB) ya da AMD® Radeon R7 250 (2GB), AMD Radeon Vega 11
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Yeterli oynanış süresi
Bu türe yeni bir soluk getirmiş
Türkçe dil desteği yok
Diğer Paradox Interactive oyunlarına kıyasla çok tekdüze
Oyun belirli bir noktadan sonra çok tekrara biniyor
Oyun epey yüzeysel ve detaydan uzak
Oyunda buglar mevcut