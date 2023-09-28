Empire of Sin ile kendi suç imparatorluğunuzu yaratın. Empire of Sin indirin ve yeraltı dünyasının efendisi olun.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Romero Games tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Empire of Sin sıra tabanlı bir strateji ve rol yapma oyunudur. İçki yasaklarının olduğu 1920'ler Chicago'sunda geçen bu oyunda amacımız çete kurmak.

Gerçek kişilerden ilham alınmış çete patronundan birinin yerine geçin ve suç imparatorluğunuzu inşa etmeye başlayın. Oynayış tarzınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Dilerseniz sokakları kana bulayabilir dilerseniz de insanları kandırabilirsiniz. Nasıl ilerleyeceğiniz ve yükseleceğiniz tamamen size kalmış.

Oyunda yapabileceğiniz pek çok şey vardır. Para kazanmak için içki fabrikaları, kumarhaneler, genelevler ve barlar açabilirsiniz. Kendi bölgenizi korumak ve para kazanmak bu oyunda oldukça büyük bir önem taşıyor.

Oyundaki temel amacımız ise Chicago'nun beş bölgesini kontrol altına almaktır. Tek kişilik bir tecrübe sunan Empire of Sin mafya oyunlarını ve sıra tabanlı ilerleyişi seven kişilere hitap eden bir yapım.

Empire of Sin İndir

Hemen Empire of Sin indirin ve kendi suç imparatorluğunuzun yükselişini izlemeye başlayın.

Empire of Sin Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 8.1 64 bit ya da Windows 10 Home 64 bit

: Windows 8.1 64 bit ya da Windows 10 Home 64 bit İşlemci : Intel Core i3-530 ya da AMD® Phenom II X3 720

: Intel Core i3-530 ya da AMD® Phenom II X3 720 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce GTX 460 (1GB) ya da AMD® Radeon R7 250 (2GB), AMD Radeon Vega 11

: Nvidia GeForce GTX 460 (1GB) ya da AMD® Radeon R7 250 (2GB), AMD Radeon Vega 11 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan