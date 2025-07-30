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Etstur APK

Etstur APK

kullanıcı
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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 175
  • DOSYA BOYUTU 44 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Etstur
  • İndir

Etstur APK sayesinde, tatil planlarınızı akıllı telefonlarınız üzerinden yaparak uygun fiyatlarla tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Türkiye’nin önde gelen tatil acentesi Etstur APK’nın resmi Android uygulaması ile tatil planlarınızı daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yurt içinde 3000, yurt dışında 7000’i aşkın otel seçeneğiyle hizmet veren etstur, dünyayı gezebileceğiniz turları da uygun fiyatlarla sunuyor.

Otel rezervasyonlarınızı birkaç tıkla anında gerçekleştirmenize olanak sağlayan uygulamada en çok tercih edilen otelleri de görebiliyorsunuz. Seçmiş olduğunuz otelin sunduğu tüm imkanları inceleyebileceğiniz, belirtilen fiyata dahil olan her şeyi görebileceğiniz uygulamada gönül rahatlığıyla plan yapabilirsiniz.

Tatilinizi ucuza getirmek istiyorsanız erken rezervasyon otelleri bölümünü kullanabiliyorsunuz. Uygulamaya özel indirimlerden faydalanarak, ucuz ve kaliteli konaklamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Etstur APK İndir

Bütçenize uygun otelleri ve tatil fırsatlarını arama bölümündeki filtreleme seçeneklerini kullanarak bulabileceğiniz, kalacağınız otelin tüm detaylarına ulaşarak gönül rahatlığıyla tatil planı yapabileceğiniz etstur uygulamasını Android cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Siz de Etstur APK indirin ve seyahatlerinizi en hesaplı şekilde yapın!

Etstur Uygulaması Özellikleri

 

  • Android için seyahat uygulaması
  • Binlerce otel ve tatil seçeneği
  • Kullanıcı dostu arayüz
  • Kolay otel rezarvasyonları
  • Uçak bileti satın alma
  • Özel kampanyalar
  • Güvenli ödeme desteği