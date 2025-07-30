Etstur APK

Etstur, binlerce oteli bünyesinde barındıran ücretsiz ve Türkçe otel arama uygulamasıdır.

Erkan Calp - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Etstur, hem iPhone hem de iPad üzerinden kullanılabilen Türkçe ve ücretsiz otel bulma uygulamasıdır. Yurt içinde 1000’i yurt dışında da 250’yi aşkın otel seçeneği ile en kapsamlı otel arama uygulamalarından biridir. Etstur, akıllı telefon ve tabletinizle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde otel seçip rezervasyonunuzu anında yapmanızı sağlayan bir seyahat uygulaması.

Modern ve sade arayüz ile gelen uygulama en çok tercih edilen ve size en yakın otelleri listelemekle birlikte şehir, otel ismi ile de aradığınız otele kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor.

Herhangi bir oteli seçtiğinizde o otel hakkında tüm bilgiler karşınıza çıkıyor. Otelde sunulan hizmetlerden daha önce o otelde bulunmuş kişilerin puanlarına, otelin konumundan fiyat tablosuna tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Rezervasyon işlemini doğrudan uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Etstur İndir

Yer, konaklama türü, özellikleri ve tabii ki fiyat aralığı gibi filtreleme altında bulunan seçenekler de bütçenize en uygun otele hızlıca ulaşmanızı sağlıyor. Güvenli ödeme desteği sayesinde tüm satın alımlarınızı rahatlıkla yapabilir ve rezarvasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra sadece otel değil, aynı zamanda uçak bileti de satın alabilirsiniz.

Henüz tatile çıkmadıysanız, otel seçiminde de çok kararsızsanız Etstur’un resmi mobil uygulaması size yardımcı olacaktır.