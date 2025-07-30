Etstur APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 175
- DOSYA BOYUTU 44 MB
- Üretici Etstur
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Etstur APK sayesinde, tatil planlarınızı akıllı telefonlarınız üzerinden yaparak uygun fiyatlarla tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.
Türkiye’nin önde gelen tatil acentesi Etstur APK’nın resmi Android uygulaması ile tatil planlarınızı daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yurt içinde 3000, yurt dışında 7000’i aşkın otel seçeneğiyle hizmet veren etstur, dünyayı gezebileceğiniz turları da uygun fiyatlarla sunuyor.
Otel rezervasyonlarınızı birkaç tıkla anında gerçekleştirmenize olanak sağlayan uygulamada en çok tercih edilen otelleri de görebiliyorsunuz. Seçmiş olduğunuz otelin sunduğu tüm imkanları inceleyebileceğiniz, belirtilen fiyata dahil olan her şeyi görebileceğiniz uygulamada gönül rahatlığıyla plan yapabilirsiniz.
Tatilinizi ucuza getirmek istiyorsanız erken rezervasyon otelleri bölümünü kullanabiliyorsunuz. Uygulamaya özel indirimlerden faydalanarak, ucuz ve kaliteli konaklamanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Etstur APK İndir
Bütçenize uygun otelleri ve tatil fırsatlarını arama bölümündeki filtreleme seçeneklerini kullanarak bulabileceğiniz, kalacağınız otelin tüm detaylarına ulaşarak gönül rahatlığıyla tatil planı yapabileceğiniz etstur uygulamasını Android cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.
Siz de Etstur APK indirin ve seyahatlerinizi en hesaplı şekilde yapın!
Etstur Uygulaması Özellikleri
- Android için seyahat uygulaması
- Binlerce otel ve tatil seçeneği
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kolay otel rezarvasyonları
- Uçak bileti satın alma
- Özel kampanyalar
- Güvenli ödeme desteği
Etstur
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 385
- DOSYA BOYUTU 117 MB
- Üretici Etstur
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Etstur, binlerce oteli bünyesinde barındıran ücretsiz ve Türkçe otel arama uygulamasıdır.
Etstur, hem iPhone hem de iPad üzerinden kullanılabilen Türkçe ve ücretsiz otel bulma uygulamasıdır. Yurt içinde 1000’i yurt dışında da 250’yi aşkın otel seçeneği ile en kapsamlı otel arama uygulamalarından biridir. Etstur, akıllı telefon ve tabletinizle dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde otel seçip rezervasyonunuzu anında yapmanızı sağlayan bir seyahat uygulaması.
Modern ve sade arayüz ile gelen uygulama en çok tercih edilen ve size en yakın otelleri listelemekle birlikte şehir, otel ismi ile de aradığınız otele kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor.
Herhangi bir oteli seçtiğinizde o otel hakkında tüm bilgiler karşınıza çıkıyor. Otelde sunulan hizmetlerden daha önce o otelde bulunmuş kişilerin puanlarına, otelin konumundan fiyat tablosuna tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Rezervasyon işlemini doğrudan uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.
Etstur İndir
Yer, konaklama türü, özellikleri ve tabii ki fiyat aralığı gibi filtreleme altında bulunan seçenekler de bütçenize en uygun otele hızlıca ulaşmanızı sağlıyor. Güvenli ödeme desteği sayesinde tüm satın alımlarınızı rahatlıkla yapabilir ve rezarvasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra sadece otel değil, aynı zamanda uçak bileti de satın alabilirsiniz.
Henüz tatile çıkmadıysanız, otel seçiminde de çok kararsızsanız Etstur’un resmi mobil uygulaması size yardımcı olacaktır.